1 z 9

Doda w sukience w gwiazdki! Artystka została przyłapana przez paparazzi w Warszawie. Wyglądała świetnie! Jak na Dodę przystało, była ubrana w markowe ubrania od stóp do głów. Wspominana granatowa sukienka w gwiazdki to projekt Elie Saab. Doda zestawiła ją z ulubionymi kozakami gwiazd. Oczywiście chodzi o hitowy model marki Givenchy. Do tego pomarańczowa torebka Hermes, wartą około 80 tysięcy złotych, pasek YSL oraz okulary Irresistor. Look godny diwy!

Zobacz też: TYLKO U NAS! Doda zostanie jurorką "The Voice of Poland"? Gwiazda skomentowała plotki!

Przypomnijmy - u Dody sporo się dzieje! Niedługo gwiazda wydaje swoje drugie koncertowe DVD - "Riotka Tour", a w czerwcu wystąpi przed koncertem zespołu Guns N'Roses w Polsce! Te sukcesy na pewno wpływają na to, że wygląda tak dobrze!

Polecamy: Doda tak szczerze o seksie nie wypowiedziała się jeszcze nigdy: „Jestem superkochanką i bardzo wyzwoloną osobą”!