Kto: Robert Lewandowski

Buty: Nike Air VaporMax Black x Off-White

Cena detaliczna: 900 zł

Dlaczego są hot: Słynna „łyżwa" oraz czerwona, plastikowa zawieszka to połączenie, które rozpala do czerwoności sneakerheadów z całego świata. Buty „Lewego" to projekt kolaboracyjny amerykańskiej marki Nike i włoskiej marki streetwearowej Off-White. W zeszłym roku projektant Virgil Abloh postanowił przerobić na swoją modłę 10 klasycznych modeli „najków". Efektem była najgorętsza linia wydana w dwóch rzutach po 5 projektów. Robert Lewandowski od jakiegoś czasu pokazuje się w modelu Nike Air VaporMax Black, które Off-White wypuściło w 30 marca tego roku w cenie detalicznej 250 dolarów, czyli jakieś 900 zł. Buty można było kupić zaledwie przez parę godzin w kilkunastu sklepach na całym świecie – oczywiście po uprzednim zwycięstwie w losowaniu. W tym momencie możecie ich szukać w serwisach aukcyjnych za jakieś 1000 dolarów – około 3620 zł.

