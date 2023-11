Buty sportowe na platformie są dobrym rozwiązaniem dla kobiet, które cenią sobie wygodę, a jednocześnie chcą optycznie wydłużyć swoje nogi i dodać sobie kilka centymetrów. Nadają się przede wszystkim do stylizacji casualowych, chociaż można zestawiać je także z elegancką sukienką.

Buty sportowe z platformą są rozwiązaniem polecanym kobietom, które poszukują obuwia, łączącego w sobie wygodę, a jednocześnie niezniekształcającego sylwetki. Dobrze sprawdzą się także dla pań, które na co dzień przyzwyczajone do obcasów, chcą niekiedy założyć sportowe obuwie. Podstawową zaletą butów sportowych z platformą jest to, że wyszczuplają sylwetkę, optycznie wydłużają nogi, a także dodają kilka centymetrów.

Tenisówki na platformie

Trampki zaliczają się do uniwersalnego typu obuwia, przez co można zakładać je do różnych stylizacji. Idealnie pasują do casualowego looku: spodni, spodenek, krótkich spódnic i sukienek. Sprawdzą się one także w stylizacjach eleganckich – dobrze komponują się z eleganckimi koszulami i dżinsami. W sklepach obuwniczych dostępny jest model trampek na kilkucentymetrowej platformie w dwóch wersjach: przed i za kostkę.

Sneakersy – sportowe adidasy na platformie

Jednym z najpopularniejszych typów obuwia sportowego na platformie są sneakersy, które łączą w sobie cechy tradycyjnych adidasów z butami na koturnie. Zazwyczaj sięgają one za kostkę, przez co niekiedy, zamiast optycznie wydłużyć nogi, mogą je skrócić. Podobnie, jak trampki sneakersy charakteryzują się uniwersalnością – może zestawiać je praktyczne ze wszystkim. Jednakże najlepiej prezentują się w stylizacji casualowej z dopasowanymi spodniami i luźnym swetrem. Można je nosić także do eleganckich sukienek i spódnic, a także sportowych szortów.

Creepersy na platformie

Creepersy na platformie bardzo przypominają klasyczne trampki, jednakże różni je od nich przede wszystkim wysokie podbicie (ok. pięciocentymetrowe). Polecane są one w szczególności bardzo niskim osobom, którym zależy na dodaniu sobie kilku centymetrów. Wadą tych butów jest ich masywność, przez co są mało komfortowe w noszeniu jak na buty sportowe. Świetnie nadadzą się do codziennych stylizacji, np. białego luźnego T-shirtu i dopasowanych spodni. Creepersy na platformie można nosić także do spódnic i sukienek, jednakże najlepiej prezentują się w sportowych stylizacjach.

Buty typu Air Max

Kolejnym, bardzo popularnym, modelem butów sportowych na platformę są Air Maxy, które po raz pierwszy zostały wypuszczone na rynek przez markę Nike pod koniec lat 80. XX wieku. Air Maxy charakteryzują się lekkim, dodającym kilka centymetrów, podwyższeniem. Są one również lekkie i komfortowe w noszeniu. Pasują zarówno do stylizacji na co dzień, jak i do bardziej eleganckiego looku. Można nosić je z dopasowanymi dżinsami, spodniami typu boyfriend, ołówkową spódnicą i krótkimi spodenkami.