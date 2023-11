Kinga Rusin zachwyca swoją najnowszą jesienna stylizacją! Szary sweter, zwiewna spódnica w kwiaty i …najbardziej porządane w tym sezonie buty! Czerwone kowbojki od razu przyciągnęły naszą uwagę! Ich cena zwala z nóg, ale jeśli marzycie o podobnych - znaleźliśmy identyczne w dużo niższej cenie. Zobaczcie sami!

Kinga Rusin w westernowej stylizacji

Kinga Rusin jest niewątpliwie najbardziej stylową dziennikarką w Polsce. Jej każda stylizacja zawsze jest dopracowana do perfekcji i chociaż w jej szafie przeważają eleganckie klasyki jak np. koszule, spodnie w kant czy płaszcze, Kinga nie boi się także eksperymentować. Uwielbia również zwiewne sukienki boho i spódnice w kwiaty - zobaczcie sami na jaki look postawiła tym razem!

Prezenterka założyła szary weter i spódnicę z falbaną w kwiatki, niby wszystko wydaje się proste, ale gwiazda TVN śledzi trendy i wie, że kowbojki doskonale podkręcą taki look! Te buty to totalny must-have na jesień-zimę 2020! Długie, krótkie, wyszywane czy w zwierzęce wzory, no i oczywiście kolorowe - to podstawa w szafie każdej stylowej dziewczyny! Trend na dziki zachód nie znika ze światowych wybiegów jak również z szafy gwiazd! Noszą je również Julia Wieniawa, Justyna Steczkowska i Natalia Siwiec.

Z czym nosić kowbojki?

Nosimy je dosłownie do wszystkiego szczególnie długich sukienek boho czy tak jak gwiazda do spódnicy i wełnianego swetra! Kinga Rusin zawsze stawia na markowe dodatki i buty z najlepszych domów mody. Tak było i tym razem bo czerwone kowbojki pochodzą od znanej projektantki! Poniżej zobaczcie jakiej!

Czerwone botki na lekkim ściętym obcasie z cholewką i metalowym okuciem to projekt Isabel Marant. Kosztują 5200 zł, ale trzeba przyznać robią wrażenie! My jesteśmy zachwyceni całym lookiem Kingi Rusin! Jeśli wy też o nich marzycie poniżej zobaczcie, gdzie kupić podobne!