Marcelina Zawadzka ma taki sam model botków, jednak zestawia go zupełnie inaczej. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" czerwone buty z Mango założyła do lekkiej sukienki w tym samym kolorze i płaszcza w czarno-białą kratę. Doskonała stylizacja na co dzień. Zgadzacie się?

