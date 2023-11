Trencz to absolutny must have na jesień! Jest to bez wątpienia jeden z podstawowych i najbardziej uniwersalnych oraz ponadczasowych elementów garderoby. Wyróżnia się od zwykłych płaszczy tym, że najczęściej ma dwurzędowe zapięcie i szeroki pasek z klamrą. Zazwyczaj występuje w odcieniach beżu, z patkami na ramionach. Kiedyś sięgał kostek, a obecnie najpopularniejsza długość to ta, która sięga kolan. Trencza nie da sie pomylić z żadnym innym modelem płaszcza i na pewno warto mieć go w swojej szafie, tak jak Kinga Rusin!

Reklama

Kinga Rusin w klasycznym trenczu

Kinga Rusin prawdopodobnie wybrała swój trencz kupiła w salonie Burberry. Jej model wygląda identycznie jak ten, który my znaleźliśmy w ofercie tej kultowej już marki. Trencz Burberry kosztuje 1790 euro, czyli ok 7828 złotych. To oczywiście stawka, która przekracza możliwości finansowe przeciętnej kobiety, ale spokojnie. Klasyczny i supermodny trencz kupicie w niemal każdej sieciówce.

Z czym nosic trencz?

Ze wszystkim! Trencz to ten element garderoby, który pasuje absolutnie do wszystkiego! Sprawdzi się zarówno w przypadku stylizacji eleganckiej na wielkie wyjście w połączeniu ze szpilkami, jak i na co dzień w casualowym połączeniu ze sneakersami.

Zobaczcie poniżej galerię zdjęć trenczy z popularnych sieciówek wraz z cenami!

Reklama