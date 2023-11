Jesień to najlepszy moment na zakup idealnych kozaków. Natalia Siwiec ma to już za sobą - ostatnio pojawiła się bowiem w kozakach, które potrafią czynić cuda z nogami - optycznie je wydlużają i wyszczuplają! Kozaki to bez wątpienia jeden z tych elementów garderoby, który warto mieć w swojej szafie. Kozaki są ponadczasowe i pasują do wszystkiego!

Jakie kozaki kupić?

Ostatnio na topie były przede wszystkim kozaki za kolana i podejrzewamy, że w tym sezonie również ten model będzie jednym z najchętniej kupowanych. Nie oznacza to jednak, że musisz je kupić, jeśli ci się nie podobają! Spójrz na najnowsze zdjęcia Natalii Siwiec. Modelka stawia na kowbojki, które mają krótsze cholewki, kończące się tuż pod kolanem. Takie kozaki bez problemu znajdziesz w popularnych sieciówkach!

Kowbojki Natalii Siwiec

Natalia Siwiec ma kowbojki z kolekcji marki Amoreshoes. Model, który wybrała kosztuje aż 1800 złotych - w całości jest bowiem stworzony z naturalnej skóry, zarówno w środku, jak i na zewnątrz, stąd ta cena. Oczywiście w popularnych sieciówkach i sklepach internetowych znajdziecie znacznie tańsze kowbojki!

Z czym nosić kozaki?

Kozaki pasują do wszystkiego, dlatego je uwielbiamy! Można je nosić do sukienek, spódnic i każdego modelu spodni. Zawsze prezentują się szykownie i stylowo, bez względu na to, czy zdecydujesz się na model kozaków na obcasach czy płaskiej podeszwie.

Zobacz nasz przegląd kowbojek w stylu Natalii Siwiec z sieciówek i ze sklepów internetowych wraz z cenami! Na które z nich się zdecydujesz?

