EYE-LINERY I KREDKI DO OCZU w ruch! Kreski podkreślające górną i dolną powiekę oka to bardzo wyraźny trend w tym sezonie (widzieliśmy go na jesiennych pokazach Burberry, Lanvin czy Marca Jacobsa) i pewnie dlatego gwiazdy tak chętnie pojawiają się w tym makijażu na czerwonym dywanie.

Prawdziwym hitem są wyraziste grube kreski, jakie nosi Agnieszka Szulim (zobacz: jak zjawiskowo wyglądała Agnieszka Szulim na Balu Charytatywnym TVN). Dodają spojrzeniu magnetyzmu i zadziorności, ale naprawdę dobrze wyglądają tylko u kobiet o dużych i niezbyt głęboko osadzonych oczach. Masz wątpliwości, czy taki make-up będzie do ciebie pasował? Wybierz subtelne kreski w linii wodnej, jakie miała Kinga Rusin, które pasują do każdego kształtu oka. By taki makijaż oczu wyglądał elegancko, pozostałe elementy make-upu powinny być stonowane. Tę zasadę doskonale znają gwiazdy, bo na czerwony dywan wybierają delikatne róże do policzków, rozświetlacze i szminki lub błyszczyki w naturalnych odcieniach.

Kto i jak nosi czarne kreski na powiekach?

East News

Zwróćcie uwagę na makijażowy trik Agnieszki! Dolne powieki w wewnętrznych kącikach zostały dodatkowo zaznaczone srebrną kredką, co optycznie „otworzyło" ooczy dziennikarki.

East News

Makijaż Kingi Rusin można polecić każdemu. Delikatne kreski i rozświetlone różem policzki to sprawdzony sposób by zrobić wrażenie! W wersji wieczorowej dla jeszcze większego efektu warto tak jak gwiazda podkreślić spojrzenie sztucznymi rzęsami.

East News

Anna Lewandowska również postawiła na delikatne kreski. Zwróćcie uwagę, jak eyeliner pięknie wydobył kolor tęczówek sportsmenki!

East News

Dla blondynek o porcelanowej cerze polecamy trik, który zastosowała Małgorzata Kożuchowska. Kreska na dolnej powiece została narysowana miękką kredką i roztarta, by zmiękczyć jej linię. Taki makijaż świetnie pasuje do rozświetlonej cery, jaką ma aktorka, i pastelowej sukienki Bohoboco.

East News

Kasia Struss nie boi się makijażowych eksperymentów: wybrała mocną kreskę na dolnej powiece i delikatniejszą na górnej. To makijaż tylko dla dziewczyn o rockowej duszy!

Zobacz sprawdzone eyelinery, kredki i... świetny puder do konturowania twarzy

materiały prasowe

1. Precyzyjny pędzelek do rysowania kresek, Bobbi Brown, ok. 135 zł

2. Eye-liner w płynie, X-treme Noir, Eveline, 11,99 zł

3. Duet pudrów do rozświetlania i rzeźbienia twarzy, kolekcja Nude+ Collistar, 135 zł (w Douglasie)

4. Wodoodporny eye-liner w żelu, Bobbi Brown, ok. 106 zł

5. Eyeliner w płynie, Wibo, 7,99 zł

6. Dwustronny eye-liner we flamastrze i kajal Wamp! Pupa, ok. 62 zł

7. Kredka kajal Couture Kajal, YSL, 109 zł