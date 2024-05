Obaj są znanymi artystami, każdy z nich jest w związku małżeńskim i za moment o obu będziemy mogli powiedzieć, że są dumnymi ojcami. To jednak nie wszystko, co łączy Alka Barona i Sławomira Zapałę. Wcale nie chodzi o zamiłowanie do muzyki czy hobby, jak mogłoby się wydawać. Do tej pory nieliczni zdawali sobie z tego sprawę.

Co łączy Sławomira i Alka Barona?

Aleksander Milwiw-Baron od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie muzyką, czemu trudno się dziwić, bowiem nie jest jedyną artystyczną osobą w rodzinie. Jego ojciec, Piotr Baron, jest saksofonistą jazzowym, jego brat gra w zespole "Pink Freud", a babka od strony ojca jest aktorką. Zdaje się więc, że Alek muzykę ma we krwi.

Aleksander Milwiw-Baron Wojciech Olkusnik/East News

Tą drogą postanowił kroczyć już od najmłodszych lat. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu: I stopnia w klasie fortepianu i II stopnia w klasie saksofonu, a także Uniwersytet Wrocławski. Szybko zaczął występować na scenie, współpracując chociażby z "Blog 27", Mrozem, Mesajahem czy Marią Sadowską. Dopiero jednak z zespołem "Afromental" zyskał największy rozgłos i uznanie.

Od 2013 do 2017, a później od 2019 roku Alek spełnia się w roli trenera w "The Voice of Poland". Prywatnie natomiast od niedawna jest szczęśliwym mężem Sandry Kubickiej i lada moment powita na świecie swoje pierwsze dziecko. Już po tym opisie możemy wywnioskować, że całkiem sporo ma wspólnego ze słynnym Sławomirem!

Aleksander Milwiw-Baron, Sandra Kubicka Artur Zawadzki/REPORTER

Ten zaś w dzieciństwie uczęszczał do Nowohuckiego Domu Kultury, a w 2006 roku ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Potem zagrał w kilku filmach i serialach, ale zdaje się, że to właśnie muzyka przyniosła mu największe szczęście. Swój debiut jako "Sławomir" zaliczył w 2014 roku, wypuszczając utwór "Megiera". Później powstały piosenki "Ni mom hektara" i "Aneta", ale dopiero czwarty singiel przyniósł mu rozgłos na całą Polskę.

Numer "Miłość w Zakopanem" rozbrzmiewał we wszystkich rozgłośniach radiowych, a dzięki popularności Sławomir zaczął być zapraszany na wielkie wydarzenia, jak chociażby Sylwester Marzeń z Dwójką. Prywatnie z kolei Zapała jest mężem Kajry, która również występuje z nim na scenie, a z którą wychowuje syna!

Sławomir Zapała, Kajra Artur Zawadzki/REPORTER

Jak widać, życiorysy obu panów są do siebie bardzo zbliżone - obaj prężnie rozwijają swoje kariery, są szczęśliwymi mężami i za moment obaj będą ojcami synów. Jest jednak coś jeszcze, co ich łączy... wiek! Mało kto wie, że Sławomir i Alek urodzili się w 1983 roku, a to oznacza, że obaj mają po 41 lat! Na pierwszy rzut oka trudno jednak dostrzec, że panowie są rówieśnikami. Baron przyszedł bowiem na świat 13 grudnia 1983 roku, z kolei Zapała - 19 marca 1983roku!

Wiedzieliście?

Sławomir Zapała, Kajra Artur Zawadzki/REPORTER

Sławomir Zapała Pawel Murzyn/East News