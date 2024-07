Agnieszka Szulim w ostatnim odcinku programu "Na językach" miała na sobie sukienkę z najnowszej kolekcji H&M Conscious Exclusive 2016. Jak gwiazda prezentowała się w sukience z sieciówki? Jej cena to 599 złotych.

Agnieszka kocha modę i jest jedną z nielicznych polskich gwiazd, która ma to szczęście nosić sukienki z kolekcji znanych marek jeszcze przed tym, jak wejdą do regularnej sprzedaży. Tak jest tym razem - kolekcja H&M Conscious Exclusive 2016 wchodzi do sklepów dopiero 7 kwietnia, jednak Agnieszka Szulim miała na sobie sukienkę z tej kolekcji już podczas poniedziałkowego programu w TVN.

Podoba się Wam sukienka dziennikarki?

Agnieszka Szulim w sukience z sieciówki.

fot. Kasia Kiełbasińska

Agnieszka Szulim wygląda w niej świetnie.

fot. Kasia Kiełbasińska

Sukienka Agnieszki Szulim pochodzi z nowej kolekcji H&M Conscious Exclusive.