Kolekcji Balmain dla H&M, która dostępna będzie w sklepach od 5 listopada to najbardziej oczekiwane wydarzenie zarówno w Polsce, jak i na świecie. Już teraz szczególną popularnością cieszy się czarno-biała marynarka (kosztuje 1599 zł), która założyły Agnieszka Szulim i Rita Ora. Polska dziennikarka wystąpiła w niej podczas nagrania programu „Aplauz Aplauz”. Zestawiła ją z ozdobionymi koralikami botkami również z kolekcji Balmain dla H&M i czerwonymi skórzanymi spodniami marki Chaos By Marta Boliglova. Z kolei Rita Ora uznała, że wzorzysta marynarka najlepiej sprawdzi się na imprezie The Unicef Halloween Ball w Londynie. Piosenkarka dodała do niej siatkowy top i bardzo wysokie czarne kozaki. Nam podobała się zwłaszcza jej fryzura ozdobiona drobnymi perełkami:)

Która z nich lepiej wykorzystała modowy potencjał tej niezwykłej marynarki Balmain dla H&M? Jesteśmy ciekawi waszej opinii!

Rita Ora na imprezie The Inicef Halloween Ball w Londynie

Jak Wam się podoba jej fryzura?!

Agnieszka Szulim w programie „Aplauz, Aplauz"

#AgnieszkaSzulim w kolejnej stylizacji od #ChaosByMartaBoliglova ❤❤❤ Tym razem wybrała ,czerwone skórzane spodnie ❤❤❤ #AplauzAplauz #leatherpants #red #shoponline ✔ Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika CHAOS by Marta Boliglova (@chaosbymartaboliglova) 25 Paź, 2015 o 1:25 PDT

Marynarka z kolekcji Balmain dla H&M, cena 1599 zł

