Śmierć Franki, żony Pawła Zduńskiego, nie mogła przejść bez echa wśród widzów. Scena, w której bohaterka odchodzi, poruszyła fanów do łez. Choć wielu z nich już tęskni za aktorką, okazuje się, że produkcja ma zamiar ponownie pokazać ją na ekranie, jednak w nieco inny sposób. Szczegóły najbliższych odcinków zdradziła sama Dominika Kachlik, która na swoich mediach społecznościowych zwróciła się do fanów z niezwykłą propozycją.

Franka jeszcze pojawi się w "M jak miłość". Dominika Kachlik zdradza szczegóły

Dominika Kachlik to aktorka wcielająca się w rolę serialowej Franki. Jak ostatnio przyznała, nie spodziewała się tak silnej reakcji widzów w odbiorze finałowego odcinka z udziałem Franki w serialu. Nie pozostaje więc obojętna na komentarze i prywatne wiadomości, które otrzymuje od fanów swojej bohaterki.

Tym razem postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, czego widzowie mogą spodziewać się w poniedziałkowym odcinku „M jak miłość”. Jak się okazało, postać Franki ponownie pojawi się na ekranie, jednak w zupełnie innej formie. Będzie to wątek Franki „zza światów”, jak określiła to sama aktorka.

Pytanie mam, w dużym skrócie, moje ostatnie dni na planie były we wrześniu. Produkcja, scenarzyści wiedząc, że to są moje ostatnie chwile z serialem wymyślili trochę takich scen, które będą emitowane po śmierci Franki, wiecie taka trochę Franka zza światów i ja się dowiedziałam, że najbliższy odcinek, w którym będzie emitowana taka scena jest w najbliższy poniedziałek zdradziła na swoim Instagramie.

Franka i Paweł zza kulis. Dominika Kachlik zwróciła się do fanów z taką propozycją!

Dominika Kachlik, oprócz zdradzenia szczegółów dotyczących najbliższych odcinków „M jak miłość”, zwróciła się również wprost do swoich fanów. Aktorka zaproponowała obserwatorom możliwość podzielenia się materiałami zza kulis produkcji. Takiej propozycji nie spodziewał się chyba żaden z miłośników serialu.

Dominika Kachlik zdradziła, że scena nagrana już po śmierci Franki jest warta zobaczenia i wcale nie ma w niej dramatyzmu. Być może w najbliższym czasie aktorka podzieli się dodatkowymi ujęciami z udziałem swojej bohaterki. Koniecznie śledźcie jej profil.

Ja dokładnie pamiętam, jak ten dzień wyglądał bo to był mój przedostatni dzień na planie w ogóle, tego dnia była z nami Marysia od social mediów eMki i mam trochę takich materiałów zakulisowych: jak to wyglądało, jak kręciliśmy te scenę . To jest w ogóle bardzo ładna scena, którą grałam z Rafałem, ona nie jest smutna sama w sobie i moje pytanie brzmi czy chcielibyście to zobaczyć, czy macie tak, że dobra Franka umarła i daj nam spokój? Dajcie znać zwróciła się bezpośrednio do fanów.

Zobacz więcej: