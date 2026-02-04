Franka, grana przez Dominikę Kachlik, była jedną z najważniejszych postaci serialu „M jak miłość” w ostatnich sezonach. Jej postać wprowadziła powiew świeżości, a historia miłosna z Pawłem Zduńskim przyciągała przed telewizory miliony widzów. Franka była lubiana, ciepła i oddana rodzinie. Widzowie mocno związali się z jej postacią, szczególnie po narodzinach jej dziecka. Właśnie dlatego śmierć Franki wywołała tak silne emocje. Zakończenie jej wątku przez scenarzystów, w momencie gdy bohaterka miała przed sobą perspektywę szczęśliwego życia, wielu fanów uznało za drastyczne i niepotrzebne. Komentarze są naprawdę mocne.

Śmierć Franki wstrząsnęła widzami "M jak miłość"

TVP2 wyemitowała 1907. odcinek "M jak miłość" i to właśnie w nim doszło do dramatycznej śmierci Franki. Bohaterka zmarła na skutek pęknięcia tętniaka aorty, zaledwie kilka godzin przed planowaną operacją. Te sceny poruszyły widzów do głębi, a wielu z nich w komentarzach pisze wprost, że nie mogli powstrzymać łez. Dla fanów to cios, bo wielu z nich było przygotowywanych na trudne chwile, jednak nie spodziewali się tak tragicznego finału.

Śmierć Franki spowodowała, że Paweł Zduński został wdowcem i samotnym ojcem. Kolejna tragedia w jego życiu wzbudziła współczucie wśród fanów, którzy nie kryją emocji.

Reakcje widzów po śmierci Franki w "M jak miłość"

Po emisji odcinka internet zalała fala komentarzy. Widzowie byli zszokowani, a niektórzy wręcz oburzeni faktem, że to już koniec wątku Franki w "M jak miłość".

Popłakałam się oglądając ten odcinek, tak mi szkoda pawła czemu on nie może być szczęśliwy tylko zawsze ma podgórkę

Chciała odejść to jej sprawa - ma pewnie jakieś inne nowe wyzwania zawodowe. No akurat normalne. A scenarzyści i producenci dali ciała i tyle.

Wielu z nich zarzucało produkcji, że nie pozwalają bohaterom na szczęście, a szczególnie nad Pawłem. Pojawiły się apele o bojkot serialu, a nawet wpisy, że dalsze oglądanie „M jak miłość” nie ma już sensu.

Wkurzyliscie mnie mogliście dać inna aktorkę

Niby serial, ale szkoda, że Pawła związek znowu się rozpada, a wszystko szło tak dobrze…szkoda Franki - będziemy tęsknić, bo wszyscy ją naprawdę polubiliśmy

A co wy sądzicie o takim zakończeniu jej historii?

