Polscy aktorzy serialowi: Znane twarze młodszego i starszego pokolenia

Wśród polskich aktorów serialowych kryje się wiele talentów, na których poznają się nie tylko nasi, ale także zagraniczni reżyserzy. Wystarczy spojrzeć na Macieja Musiała czy Marcina Dorocińskiego – obaj panowie zagrali już w amerykańskich produkcjach Netflixa. Zarówno wśród młodszych, jak i dojrzałych gwiazdorów możemy znaleźć sporo interesujących twarzy. Niektórym z nich udało się też zaistnieć na dużym ekranie.

Spis treści:

Bez wątpienia jeden z najprzystojniejszych polskich aktorów serialowych. Urodzony 6 grudnia 1983 roku Mikołaj Roznerski kojarzony jest przez widzów przede wszystkim z rolą Marcina w „M jak miłość”. Gwiazdor wychował się w Rolantowicach – niewielkiej wsi położonej 25 kilometrów od Wrocławia. Tam pomagał ojcu, który uprawiał kilkadziesiąt hektarów oraz hodował świnie i owce. Ważnym wydarzeniem w życiu młodego Roznerskiego był rozwód rodziców. Przyszły aktor miał wówczas jedynie 13 lat i mocno przeżył rozpad rodziny. Jego matka Dorota Bieniarz zabrała siostrę Mikołaja Roznerskiego, Agatę i wyjechała, zostawiając syna z byłym mężem. Stresująca sytuacja mocno odbiła się na jego zdrowiu psychicznym. Jako nastolatek zachorował na anoreksję. W pewnym momencie ważył zaledwie 42 kilogramy. Na szczęście pojawił się teatr.

Pierwszą styczność z aktorstwem Mikołaj Roznerski miał we wrocławskim liceum, gdzie uczęszczał do kółka teatralnego Chyże jeże. Następnie został absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie na Wydziale Lalkarskim, później ukończył Wydział Teatralny Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze. Zadebiutował na deskach Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Po przeprowadzce do Warszawy współpracował z Teatrem Na Woli, Teatrem Scena Prezentacja oraz Teatrem Polskim. Serialowy debiut przyszedł w 2012 roku, gdy Mikołaj Roznerski zagrał postać Marcina w „M jak miłość”. Nie wszyscy widzowie wiedzą, że początkowo twórcy zakładali, że będzie to epizodyczna rola, ale później zmienili zdanie i ją rozbudowali.

Gwiazdor zagrał też w takich serialach jak „Ratownicy”, „Powiedzą TAK!” oraz „Druga szansa”. Mikołaj Roznerski pojawił się też na dużym ekranie. Mogliśmy go zobaczyć w takich filmach jak „Chce się żyć”, „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”, „Porady na zdrady”, „Narzeczony na niby”, „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”, „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach”, a także „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle”.

Wielkie emocje wzbudza także życie prywatne Mikołaja Roznerskiego. Aktor był w związku z Adrianą Kalską, którą poznał na planie „M jak miłość”. Grane przez nich postaci także były parą. Ekranowy romans wyszedł poza produkcję. Choć widzowie obejrzeli ich ślub w jednym z odcinków, ostatecznie w prawdziwym życiu gwiazdy się nie pobrały. Związek rozpadł się po trzech latach. Wcześniej artysta związany był z Martą Juras, z którą w 2011 roku doczekał się syna Antosia.

TRICOLORS/East News

Kolejny z polskich aktorów serialowych, którego uroda jest jednym ze znaków rozpoznawczych. Bartosz Gelner przyszedł na świat 25 kwietnia 1988 roku w Katowicach. Początkowo nie myślał o aktorstwie. Wychowany w tradycyjnej śląskiej rodzinie (ojciec jest inżynierem, matka – lekarką) myślał o zawodzie prawnika lub socjologa. W liceum Bartosz Gelner założył Kabaret na 3/4. Jednak po maturze nie dostał się do żadnej ze szkół teatralnych. Przez rok dokształcał się w Policealnym Studium Aktorskim Lart studiO w Krakowie, następnie zdał do PWST w Krakowie, którą ukończył w 2012 roku. Po obronie dyplomu przeprowadził się do Warszawy. W stolicy nawiązał współpracę z Nowym Teatrem.

Bartosz Gelner pojawił się w wielu popularnych serialach telewizyjnych. Widzowie mogli go obejrzeć w „Barwach szczęścia”, „Czasie honoru” (wystąpił jako Porucznik Alan Krawczyk), „Przystani” czy też „Krew z krwi”. Później, w 2019 roku dołączył do obsady serii „Odwróceni. Ojcowie i córki”, wcielając się w rolę Karola Iwaniszczuka. Ostatnio zagrał też w głośnych produkcjach jak „Szadź”, „Gry rodzinne” oraz „Sexify” (dwa ostanie seriale dostępne są na Netfliksie). Gelner wystąpił także na dużym ekranie. Fani kojarzą go z takich filmów jak „Sala samobójców”, „Płynące wieżowce”, „Powrót”, „Kobieta sukcesu”, „Marzec 68”.

To jeden z polskich aktorów serialowych, który o swoim życiu prywatnym woli nie mówić zbyt wiele, choć ten temat wyraźnie wzbudza emocje w mediach – szczególnie jego związek z Magdaleną Cielecką. Aktorka jest od niego starsza o 16 lat. Para niechętnie opowiada o swojej relacji, ale też jej nie ukrywa. Choć w pewnym momencie dużo mówiło się o kryzysie w ich związku, najwyraźniej gwiazdy doszły do porozumienia.

Artur Zawadzki/REPORTER

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów serialowych, który swój status zawdzięcza roli Igora Nowaka w popularnym serialu „Na Wspólnej”. Jakub Wesołowski to już prawdziwy weteran serii telewizyjnych. Urodzony 2 lipca 1985 roku w Warszawie gwiazdor ukończył studia dziennikarskie w Collegium Civitas. Zaraz po debiucie w serialu TVN razem z Edytą Herbuś w 2005 roku zajął trzecie miejsce w półfinale drugiej edycji „Tańca z gwiazdami”. Później przyszła kolejna duża rola serialowa, tym razem w produkcji „Czas honoru”. Aktor w latach 2008-2014 grał tam skrytego Michała Konarskiego.

Od 2011 do 2013 roku Jakub Wesołowski był też w obsadzie serialu „Komisarz Alex”, gdzie grał komisarza Marka Bromskiego. Za swoje kreacje został nominowany do nagrody Wiktora w kategorii Aktor telewizyjny. Natomiast w 2014 roku otrzymał nominację w plebiscycie Viva! Najpiękniejsi w kategorii Najpiękniejszy Polak. W tym samym roku ożenił się z Agnieszką Szczurek. Po dwóch latach małżeństwa para doczekała się córeczki, Róży.

Jakuba Wesołowskiego widzowie mogli zobaczyć także w takich serialach jak „Twarzą w twarz”, „Klub szalonych dziewic”, „Strażacy”, „O mnie się nie martw”, „Za marzenia”, „Zawsze warto” oraz „Komisarz Mama”. Gwiazdor zagrał też w kilku filmach pełnometrażowych: „Dlaczego nie!”, „Pora mroku”, „Kochaj i tańcz”, „Tajemnica Westerplatte” oraz „Kurier”.

Pawel Wodzynski/East News

Wymieniając znanych polskich aktorów serialowych, nie możemy zapomnieć o kolejnej twarzy, którą widzowie kojarzą przede wszystkim z serii „Czas honoru”. Mowa o urodzonym 22 października 1983 roku w Warszawie, Antonim Pawlickim. Absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza pochodzi z rodziny związanej z przemysłem filmowym. Jego ojciec to Tadeusz Pawlicki – operator, starszy brat Jan jest producentem, scenarzystą, dziennikarzem oraz byłym dyrektorem TVP1, natomiast babka, Barbara Rachwalska była aktorką. Nic dziwnego, że gwiazdor również wszedł do tej branży.

Antoni Pawlicki już jako 14-latek pojawił się na planie serialu „Klan”. Gościnnie wystąpił też w takich seriach jak „Rodzinka”, „Kryminalni”, „Pensjonat pod Różą” oraz „Królowie śródmieścia”. Większa rola przyszła w produkcji „Czas honoru”, w którym zagrał razem ze wspominanym wcześniej Jakubem Wesołowskim. Dołączył też do obsady „Komisarza Alexa”. Później widzowie mogli go zobaczyć w takich serialach jak „Skazane”, „Na noże”, „Chyłka”, „Echo serca”, „W rytmie serca”, „Wotum nieufności” oraz „Mecenas Porada”.

Polski aktor serialowy wystąpił również na dużym ekranie. Zagrał w znanych filmach jak „Katyń”, „Papusza”, „Z odzysku” oraz „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle”. Prywatnie Antoni Pawlicki związany jest z Agnieszką Więdłochą. Para poznała się na planie „Czasu honoru”. Choć w serialu gwiazdy grały zakochanych, w prawdziwym życiu przez długi czas nie przekraczali granicy przyjaźni. Po drodze wikłali się w związki z innymi, które ustatecznienie nie przetrwały. W dniu 30. urodzin aktorki gwiazdor po prostu stanął w jej drzwiach z bukietem kwiatów. Od tego momentu są nierozłączni.

Artur Zawadzki/REPORTER

Do grona polskich aktorów serialowych, dla których rola w serii „Czas honoru” była niezwykle istotna, zalicza się też Jan Wieczorkowski. Artysta przyszedł na świat 24 lutego 1972 roku w Rabce-Zdroju. Po szkole średniej został absolwentem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Uwagę szerszej publiczności przykuł swoją rolą Michała Chojnickiego w popularnej telenoweli „Klan”. Pojawił się też w „Na dobre i na złe”, „Oficer”, oraz „U Pana Boga w ogródku”.

Kolejnym ważnym krokiem w karierze Jana Wieczorkowskiego była rola Władka Konarskiego we wspomnianym serialu „Czas honoru”. Z czasem aktor wystąpił w takich seriach jak „Teraz albo nigdy!”, „Szpilki na Giewoncie”, „Hotel 52”, „Przyjaciółki”, „Druga szansa”, „O mnie się nie martw”, „Stulecie Winnych” oraz „Bunt!”.

Widzowie mogli zobaczyć Jana Wieczorkowskiego też w takich filmach jak „U Pana Boga za piecem”, „U Pana Boga w ogródku”, „Nigdy nie mów nigdy”, „U Pana Boga za miedzą”, „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” oraz „Plan lekcji”. Prywatnie aktor jest mężem Urszuli Karczmarczyk. Para ma dwóch synów: Wincentego i Jana.

VIPHOTO/East News

W pewnym momencie Paweł Małaszyński bez wątpienia był jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych polskich aktorów serialowych. Widzowie z wypiekami na twarzach śledzili losy Piotra i Magdy – postaci z „Magdy M.”, w które wcielili się on i Joanna Brodzik. Urodzony 26 czerwca 1976 roku w Szczecinku gwiazdor mógł zostać prawnikiem. Jednak już po roku rzucił studia na Uniwersytecie w Białymstoku i oddał się swojej pasji – aktorstwu. Zdanie do PWST w Krakowie nie było jednak łatwe. Udało mu się dopiero za trzecim razem.

Paweł Małaszyński szybko dał się poznać widzom z ról amantów i twardzieli. Aktor dołączył do obsady seriali „Oficer”, „Magda M.”, „Oficerowie” oraz „Magda M. 20 lat później”. W pewnym momencie kariery gwiazdor oczywiście pojawił się również w produkcji „Czas honoru”, która wielu polskim aktorom serialowym otworzyła furtkę do kariery. Później Paweł Małaszyńskiego mogliśmy oglądać jeszcze w takich seriach jak „Przyjaciółki”, „Lekarze”, „Belle Epoque”, „Stulecie Winnych”, „Mały Grand Hotel”, „Usta Usta” oraz „Wojenne dziewczyny”.

Znany aktor pojawił się nie tylko na małym ekranie. Wśród głośniejszych ról filmowych warto wymienić porucznika Piotra Baszkowskiego w „Katyniu”, dziennikarza Marcina Kruka w „Świadku koronnym”, Oskara Nowackiego w „Skrzydlatych świniach” czy też Wladiego w „Listach do M”. Oprócz tego Paweł Małaszyński zagrał też w takich produkcjach jak „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle”, „Jack Strong” oraz „Pokolenie Ikea”. Gwiazdor interesuje się też muzyką. Razem z zespołem Cochise nagrał dwa albumy studyjne. Aktor jest wokalistą oraz autorem tekstów. Prywatnie od 2002 roku jest mężem Joanny Chitruszko, dawnej koleżanki z liceum. Jego żona jest tancerką, choreografką i pedagogiem. Para ma dwójkę dzieci syna Jeremiasza oraz córkę Leę.

VIPHOTO/East News

W ciągu ostatnich lat Marcin Dorociński stał się jednym z polskich aktorów serialowych, którzy robią karierę za granicą. Gwiazdor pojawił się w bijącej rekordy popularności serii „Gambit królowej”, w której wcielił się w rolę głównego rywala młodej szachistki (grana przez Anyę Taylor-Joy) , Vasily’ego Borgova. W 2023 roku dołączył do obsady amerykańskiej produkcji „Wikingowie: Walhalla” jako Jarosław Mądry. Oba tytuły miały premierę na Netfliksie.

Urodzony 22 czerwca 1973 roku w Milanówku aktor w 1997 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Debiut na małym ekranie zaliczył już rok wcześniej, grając studenta w serialu „Dom”. Przełomem w jego karierze była rola „Despero” w serii „PitBull”. Kreacja twardego i uroczego policjanta przyniosła mu dużą rozpoznawalność. Później gwiazdor wystąpił w takich produkcjach jak „Bez tajemnic”, „Szpiedzy w Warszawie”, „Głęboka woda”, „Cape Town”, „Pakt” i „Erynie”.

Marcin Dorociński zagrał też w kilku znanych filmach. Na dużym ekranie mogliśmy oglądać go w takich tytułach jak „Kiler-ów 2-óch”, „Żółty szalik”, „Vinci”, „PitBull”, „Boisko bezdomnych”, „Rewers”, „Idealny facet dla mojej dziewczyny”, „Róża”, „Obława”, „Drogówka”, „Pod Mocnym Aniołem”, „7 uczuć” czy też „Niebezpieczni dżentelmeni”. Wielkie poruszenie wywołała wiadomość o jego roli w „Mission: Impossible – Dead Reckoning” z Tomem Crusiem. Prywatnie Marcin Dorociński jest mężem scenografki Moniki Sudół. Para współpracowała na planie filmu „PitBull”. Aktor doczekał się dwójki dzieci: Stanisława i Janiny. Zanim został artystą, dorabiał jako ochroniarz w klubie oraz kelner.

Artur Zawadzki/REPORTER

Choć dzisiaj mówi się przede wszystkim o jego głośnych rolach w filmach „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” oraz „Johnny”, to z pewnością trzeba go zaliczyć do polskich aktorów serialowych. Piotr Trojan przez długie lata występował w popularnych produkcjach na małym ekranie. Urodzony 6 czerwca 1986 roku absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej Jana Paderewskiego oraz PWSFTiT im. Leona Schillera w Łodzi zagrał w takich seriach jak „Ojciec Mateusz”, „M jak miłość”, „Czas honoru”, „Na dobre i na złe”, „Hotel 52”, „Wataha” oraz „Na Wspólnej”.

Początkowo nie wierzył w siebie. Czasy studiów wspomina przede wszystkim jako stresujący okres, gdy nie znał jeszcze własnej wartości i niemal ciągle czuł lęk. Z biegiem lat przyszła pewność siebie. W ostatnich latach Piotr Trojan wystąpił w serialach „Rojst” i „Wielka woda”, które zostały opublikowane na Netfliksie. Wiele jednak wskazuje na to, że w bliskiej przyszłości zobaczymy go w gitowych produkcjach na dużym ekranie.

O polskim aktorze serialowym dużo mówi się też ze względu na jego życie prywatne. Piotr Trojan nie ukrywa, że jest gejem. W 2015 roku artysta wystawił sztukę „Grind/r”, która jest zapisem spotkań umówionych przez randkową aplikację dla gejów. Zdradził, że początkowo otrzymywał pogróżki i wiadomości pełne żalu. Jednak nie żałuje swojego coming outu. Choć gwiazdor ujawnił, że sam znalazł miłość dzięki aplikacji, niewiele mówi o życiu poza planem, skupia się raczej na sukcesach i wyzwaniach zawodowych.

Pawel Wodzynski/East News

Z pewnością jeden z najbardziej charakterystycznych polskich aktorów serialowych. Urodzony 6 września 1974 roku w Tarnowskich Górach absolwent PWST w Krakowie jak wielu cenionych artystów zagrał w serii „Czas honoru”. Eryk Lubos wcielił się w rolę pułkownika NKWD, Lebiediewa. Z czasem gwiazdor przyzwyczaił widzów do kreacji szorstkich, twardych facetów, którzy często dopuszczają się do nieczystych zagrań. Aktor wystąpił też w takich serialach jak „Misja Afganistan”, „To nie koniec świata”, „Służby specjalne” oraz „Belle Epoque”.

W ostatnich latach Eryk Lubos znalazł się w obsadzie popularnych i cenionych przez krytyków serii jak „1983” (serial Netflixa), „Ślepnąc od świateł” (produkcja HBO), „Odwilż” oraz „Osaczony”. Aktor wciąż występuje w znanych serialach telewizyjnych. Od 2009 roku był częścią obsady „Ojca Mateusza”. Widzowie mili okazję zobaczyć Eryka Lubosa także na dużym ekranie. Na koncie ma takie filmy jak „Dom zły”, „Zabić bobra”, „Dzień kobiet”, „Drogówka”, „Arizona w mojej głowie”, „Pod Mocnym Aniołem”, „CHemia”, „Służby specjalne”, „Wołyń”, „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”, „Pan T.”, „Rój” czy też „Jak pokochałam gangstera”.

Aktorstwo nie jest jedyną pasją Lubosa. Gwiazdor od lat trenuje boks. Swoje umiejętności mógł wykorzystać w filmie „Underdog” o zawodniku MMA. Ma syna z pierwszego małżeństwa oraz córkę z innego związku.

Kamil PIKLIKIEWICZ/East News

To jeden z bardziej doświadczonych polskich aktorów serialowych. Urodzony 17 lutego 1963 roku i wychowany w Legnicy Janusz Chabior był uczniem technikum samochodowego. Myślał też o zawodzie marynarza i pracował w Hucie Miedzi „Legnica”. Był również boyem hotelowym w Londynie. Dzisiaj jest jednak znany przede wszystkim z ról w takich seriach, jak „Ślepnąc od świateł” czy „Odwróceni. Ojcowie i córki”. Widzowie kojarzą go z postaciami z półświatka, ale także policjantami oraz oficerami SB.

Janusz Chabior pojawił się w znanych produkcjach telewizyjnych jak „Adam i Ewa”, „Na Wspólnej”, „Odwróceni”, „Szpilki na Giewoncie”, „Komisarz Alex”, „Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć”, „Służby specjalne”, „Pakt”, „Druga szansa” oraz „Mental”. Duży wpływ na jego karierę miał też Patryk Vega. Panowie współpracowali przy takich filmach jak „PitBull”, „Botoks”, „Kobiety mafii” i „Polityka”. Jeśli lubicie serie o pościgach i gangsterach, polecamy wam nasze zestawienie polskich seriali kryminalnych.

Polski aktor serialowy ma syna Nikodema ze związku z dziennikarką Barbarą Chabior. Był też mężem aktorki Anity Poddębiak, z którą rozwiódł się w 2013 roku. Od 2019 roku jest związany z aktorką i artystką kabaretową, Agatą Wątróbką. Para wzięła ślub w czerwcu 2020 roku.

Pawel Wodzynski/East News

Należy do polskich aktorów serialowych, którzy byli skazani na grę. Prababcia, babcia, dziadek, ojciec i kuzyn Mateusza Damięckiego byli aktorami. Nic dziwnego, że urodzony 19 maja 1981 chłopak poszedł ich śladami i w 2004 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Zadebiutował w kultowym serialu „Czterdziestolatek. Dwadzieścia lat później”, gdy miał zaledwie 12 lat. Później dołączył do obsady serii „Matki, żony i kochanki”.

Później Mateusza Damięckiego mogliśmy zobaczyć w znanym serialu „Oficer”. Z czasem zaczął pojawiać się w takich produkcjach jak „Egzamin z życia”, „Teraz albo nigdy!”, „Chichot losu”, „Przyjaciółki”, „Na krawędzi”, „Sama słodycz”, „Jak zostałem Rosjaninem”, „Na dobre i na złe”, „Mały Grand Hotel” oraz „W rytmie serca”. Rozpoznawalność przyniosła mu też rola w filmie „Kochaj i tańcz”. W 2007 roku zajął trzecie miejsce w szóstej edycji „Tańca z gwiazdami”. Jego partnerką w programie byłą Ewa Szabatin.

Choć Mateusz Damięcki kilka razy wystąpił na dużym ekranie, dopiero ostatnio zrobiło się o nim głośno, dzięki roli „Goldena” w „Furiozie”. Film stał się prawdziwym hitem na Netfliksie – i to nie tylko w Polsce. Produkcja doczekała się również formy miniserialu. Poza aktorstwem interesują go podróże i adrenalina. Razem z grupą przyjaciół pokonał 25 tysięcy kilometrów, gdy wybrał się na Syberię w 2009 roku. Wycieczka trwała 63 dni.

Mateusz Damięcki przez kilka lat był związany z aktorką musicalową Katarzyną Łaską. Później ożenił się z tłumaczką Patrycją Krogulską. Małżeństwo zawarte we wrześniu 2010 rozpadło się już w maju 2011. Od 2018 roku aktor jest mężem instruktorki baletu, Pauliny Andrzejewskiej. Para doczekała się dwóch synów: Franciszka i Ignacego.

Pawel Wodzynski/East News

Wymieniając polskich aktorów serialowych, nie możemy zapomnieć o gwiazdorze, którego widzowie kojarzą przede wszystkim z roli lekarza i księdza. Artur Żmijewski pojawił się w wielu popularnych seriach telewizyjnych. Urodzony 10 kwietnia 1966 roku w Radzyminie artysta jest absolwentem PWST w WArszawie. Duża rozpoznawalność pojawiła się wraz z postacią chirurga i byłego ordynatora oddziału ratownictwa medycznego, Jakuba Burskiego w „Na dobre i na złe”.

Rola doktora przyniosła Arturowi Żmijewskiemu aż trzy Telekamery w kategorii aktor (2001-2003) oraz Złotą Telekamerę (2004). Wówczas jeszcze nikt nie podejrzewał, że w jego życiu pojawi się kolejna kreacja, która zapewni mu wielką popularność i podbije serca Polaków. Mowa oczywiście o roli księdza w serii „Ojciec Mateusz”. To jednak nie wszystko. Gwiazdor wystąpiła w takich serialach jak „Sfora”, „Odwróceni”, „W rytmie serca”, „Odwróceni. Ojcowie i córki”, „Królestwo kobiet” i „Lepsza połowa”. W ostatnich latach zagrał w cenionej produkcji „Chyłka” oraz „Archiwista”.

Na wielkim ekranie widzowie mogli oglądać aktora m.in. w znanej komedii romantycznej „Nigdy w życiu!” oraz w „W pustyni i w puszczy”. Oprócz tego Artur Żmijewski znalazł się w obsadzie takich filmów jak „Psy”, „Psy II: Ostatnia krew”, „Demony wojny wg Goi”, „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, „Świadek koronny”, „Katyń”, „Mój rower”, „Pitbull. Niebezpieczne kobiety” czy też „Atak paniki”.

Prywatnie Artur Żmijewski do 1992 roku jest mężem Pauliny Petrykat. Swoją wybrankę poznał w czasach licealnych. Para ma troje dzieci: Ewę, Karola i Wiktora. Jeśli lubiliście oglądać "Na dobre i na złe", polecamy wam nasz ranking polskich seriali o lekarzach.

Pawel Wodzynski/East News

Skoro mowa o „Ojcu Mateuszu”, Piotr Polk także należy do polskich aktorów serialowych, którzy są mocno kojarzeni z produkcją o księdzu-detektywie. Urodzony 22 stycznia 1962 roku w Kaletach artysta w popularnej serii gra inspektora Oresta Możejkę, któremu tytułowy duchowny od czasu do czasu pomaga w śledztwach. Piotr Polk uczęszczał do technikum elektrycznego i szkoły muzycznej. Początkowo wiązał przyszłość z rockową grupą Boss, którą sam założył. Z czasem jednak wygrała miłość do aktorstwa. Gwiazdor ukończył PWSFTiT w Łodzi razem z Cezarym Pazurą i Wojciechem Malajkatem. W latach 90. przez moment mieszkał w Paryżu.

Piotr Polk pojawił się w dobrze znanych serialach telewizyjnych. Widzowie mogli go zobaczyć w „Plebanii”, „Zostać miss”, a także „Samo życie”. Później aktor dołączył do obsady serii „Oficer”. Jak swój kolega z planu „Ojca Mateusza”, także zagrał chirurga. Mowa o roli doktora Krzysztofa Floryczka z produkcji „Lekarze”. Oprócz tego gwiazdor wystąpił w „Przyjaciółkach” i „W rytmie serca”. Niektórzy fani mogą kojarzyć go też z pełnometrażowych filmów jak „Poskromienie złośnicy”, „Jak poślubić milionera”, „8 rzeczy, których nie wiecie o facetach” i „Demony wojny wg Goi”.

Aktor trzykrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Lubiany aktor znalazł szczęście u boku swojej menadżerki, Joanny Gajewskiej, z którą pobrał się w tajemnicy. Wcześniej był mężem Hanny Polk oraz Magdaleny Wołłejko. Pierwsza z nich była jego miłością z czasów studenckich. Piotr Polk ujawnił, że zmagała się z chorobą alkoholową.

VIPHOTO/East News

Urodzony 15 sierpnia 1956 roku w Bielsku-Białej Jacek Koman należy do polskich aktorów serialowych, którzy widzom kojarzą się z rolami posępnych i szorstkich mężczyzn. Z pewnością to także zasługa charakterystycznej, ciężkiej barwy głosu gwiazdora. Choć w Polsce pojawił się w wielu odcinkowych produkcjach telewizyjnych, warto przypomnieć jego największy sukces, czyli rolę Argentyńczyka z narkolepsją w musicalu „Moulin Rouge”.

Absolwent PWSFTiT w Łodzi zagrał w takich serialach jak „Hotel 52”, „Ratownicy”, „Lekarze”, „Wataha”, „Prokurator”, „Chyłka” i opublikowanym na Netfliksie „W głębi lasu”. Jacek Koman ma na koncie też role w zagranicznych seriach: „Tajemnice Laketop” autorstwa nagrodzonej Oscarem Jane Campion, Small Time Gangster, „Spirited”, „Niesamowita podróż”, „Jack Irish” czy też „Tidelands”.

Jacek Koman wystąpił też na dużym ekranie. Oprócz wspomnianego wcześniej musicalu „Moulin Rouge!” w jego dorobku znalazły się również takie tytuły jak „Ludzkie dzieci”, „Australia”, „Kochaj i tańcz”, „Ghost Rider 2”. „Wielki Gatsby”, „Son of a Gun”, „Ziarno prawdy”, „Ikar. Legenda Mietka Kosza”, „Sala samobójców. Hejter”, „Niebezpieczni dżentelmeni” czy też „Dzisiaj śpisz ze mną”.

Prywatnie Jacek Koman związany jest z australijską aktorką Catherine McClements. Para doczekała się dwójki dzieci syna Quincy’ego i córki Clementine.

Pawel Wodzynski/East News

Z pewnością jeden z najpopularniejszych polskich aktorów serialowych młodego pokolenia. Urodzony 11 lutego 1995 roku Maciej Musiał dojrzewał na oczach widzów serii „Rodzina.pl”, w której grał Tomka Boskiego. Z czasem zaczęły przychodzić coraz poważniejsze role – w tym propozycje zagrania w dużych tytułach Netflixa. Aktor wystąpił już m.in. w „Wiedźminie”, polskiej produkcji „1983” oraz „1899” twórców hitowego „Dark”.

Polscy widzowie mogą kojarzyć Macieja Musiała też z polskich seriali jak „Ojciec Mateusz”, „Krew z krwi”, „Hotel 52” czy „Hotel pod żyrafą i nosorożcem”. W ciągu ostatnich lat młody aktor dołączył do obsady cenionej przez krytyków serii „Klangor” z Arkadiuszem Jakubikiem. Oprócz tego gwiazdor pojawił się też w teledysku znanego rapera Bedoesa do utworu „Rewolucja romantyczna”.

Maciej Musiał ma też na swoim koncie role filmowe, których wciąż przybywa. Jako dziecko zagrał w „Futrze”. Później mogliśmy go zobaczyć w takich produkcjach jak „Dom na końcu drogi”, „Mój biegun”, „Dwie korony”, „Druga połowa” oraz „Dzisiaj śpisz ze mną”. Gwiazdor niechętnie dzieli się życiem prywatnym, jednak media rozpisują się na temat jego związku z modelką Weroniką Targońską. Jeśli chcecie lepiej poznać nasze gwiazdy, zajrzyjcie do naszego zestawienia polskich aktorek serialowych.

VIPHOTO/East News

Jeśli interesują was polscy aktorzy serialowi, poniżej prezentujemy nazwiska, które możecie kojarzyć z telewizyjnych produkcji.