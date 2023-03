Polskie aktorki serialowe: Zdolne Polki, które obejrzycie w świetnych serialach

W ciągu ostatnich lat odkryliśmy masę utalentowanych polskich aktorek serialowych. Choć początkowo, niektóre twarze były zupełnie obce, widzowie szybko przekonali się, że w branży pojawiły się dziewczyny, które z pewnością namieszają w najbliższym czasie. Wystarczy obejrzeć „Sexify” – popularny serial Netflixa, w którym fantastycznie grające Sandra Drzymalska i Maria Sobocińska odkrywają sekrety sztuki kochania. Natomiast Eliza Rycembel i Zofia Wichłacz okazały się objawieniami serii „Belfer”. Jeśli lubicie polskie produkcje, powinniście śledzić dalszą karierę tych obiecujących artystek.

To jedna z tych polskich aktorek serialowych, która karierę artystyczną rozpoczęła już jako dziecko. Wiktoria Gąsiewska pierwsze kroki na scenie stawiała w dziecięco-młodzieżowym zespole Gawęda. Gwiazda urodzona 13 marca 1999 roku zadebiutowała w jednej z najpopularniejszych serii Telewizji Polskiej, „Na dobre i na złe”. Większa rola przypadła jej w 2004 roku w serialu „Rodzina zastępcza plus”, w którym wcieliła się w postać Dorotki. Z czasem Wiktoria Gąsiewska zaczęła pojawiać się w innych odcinkowych produkcjach, m.in. „Pierwszej miłości”, „Barwach szczęścia” oraz „Przyjaciółkach”.

Największą rozpoznawalność artystka zdobyła dzięki roli w „Rodzince.pl”. Warto przypomnieć, że produkcja pozwoliła się wybić kilku polskim aktorkom serialowym, wśród których jest również jedna z obecnie najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia, Julia Wieniawa. Co więcej – wcielająca się w rolę Agaty, Wiktoria Gąsiewska była w związku ze swoim kolegą z planu, Adamem Zdrójkowskim (serialowy Kuba Boski). O ich głośnym rozstaniu rozpisywały się wszystkie duże media. Para prowadziła razem muzyczny program „The Voice of Poland”.

Wiktorię Gąsiewską mogliśmy oglądać jeszcze w takich serialach jak „Będzie dobrze, kochanie” oraz „Kowalscy kontra Kowalscy”. Choć aktorka kojarzona jest przede wszystkim z serii telewizyjnych, wystąpiła także kilku filmach, m.in.: „Baby Bump”, „Katyń”, „Futro z misia”, „W lesie dziś nie zaśnie nikt”, „Święta inaczej” czy też „Krime Story. Love Story”. Młoda gwiazda wzięła też udział w ósmej edycji „Tańca z gwiazdami”. Tańcząc z Oskarem Dziedzicem, zajęła dziewiąte miejsce.

Po obejrzeniu „Belfra” stało się jasne, że wśród polskich aktorek serialowych młodego pokolenia kryje się wiele talentów. Jeden z nich to Zofia Wichłacz. Wcześniej artystka urodzona 5 kwietnia 1995 roku pojawiła się w dziewięciu odcinkach „Lekarzy” jako Hanna Karska. To jednak rola Karoliny Gontarskiej w kryminalnej produkcji odcinkowej HBO z Maciejem Stuhrem zapewniła jej rozpoznawalność.

Młoda kobieta od najmłodszych lat była związana z aktorstwem. Nikogo nie zdziwiło, że córka operatora filmowego i scenografki wybrała Akademię Teatralną w Warszawie. Wcześniej uczęszczała do Ogniska Teatralnego „U Machulskich”. Studia przerwała jednak już po pierwszym semestrze. Jak później zdradziła, była świadkiem poniżania oraz wykorzystywania studentów. Odeszła z akademii, by uniknąć traumatycznych doświadczeń.

W 2018 roku mogliśmy zobaczyć Zofię Wichłacz w polskim serialu Netflixa, „1983”. Aktorka wystąpiła u boku zarówno wschodzących, jak i doświadczonych gwiazd: Macieja Musiała, Roberta Więckiewicza, Michaliny Olszańskiej czy Andrzeja Chyry. W kolejnych latach pojawiła się także w takich seriach jak „Receptura”, „Pisarze. Serial na krótko” oraz „Wotum nieufności”. Znaczącym tytułem w jej karierze był także serial „Rojst”, w którym zagrała żonę dziennikarza, Piotra Zarzyckiego (w tej roli Dawid Ogrodnik).

Zofia Wichłacz regularnie pojawia się też na dużym ekranie. Polską aktorkę serialową mogliśmy zobaczyć już w takich filmach jak: „Powidoki”, „Pokot”, „Zgoda”, „W lesie dziś nie zaśnie nikt 2”, „Miasto 44” oraz „Helena Marusarzówna”. Wschodząca gwiazda zdobyła już Złotego Lwa za Najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą oraz Orzeł w kategorii Odkrycie roku za główną rolę kobiecą. Oba wyróżnienia wręczono jej po filmie „Miasto 44”. Jeśli lubicie produkcje osadzone w przeszłości, które mówią o ważnych wydarzeniach, sprawdźcie naszą listę seriali historycznych.

Zofia Wichłacz niewiele mówi o swoim życiu prywatnym, jednak nie tak dawno media łączyły ją z Dawidem Podsiadłą. Aktorka i muzyk jak na razie nie skomentowali tych plotek.

Choć to nadal bardzo młoda kobieta, Aleksandrę Adamską można śmiało nazywać weteranką wśród polskich aktorek serialowych. Urodzona 15 czerwca 1990 roku gwiazda jest absolwentką Wydziału aktorskiego Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Publiczność mogła zobaczyć ją na deskach takich ośrodków kulturalnych jak Gliwicki Teatr Muzyczny, Teatr Dramatyczny w Warszawie, Teatr PWST, Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu, Narodowy Teatr Stary w Krakowie oraz Wrocławski Teatr Współczesny.

Aleksandra Adamska to nie tylko jedna z bardziej interesujących polskich aktorek serialowych, ale prawdziwa kobieta-orkiestra. Artystka płynnie porozumiewa się w języku niemieckim, hiszpańskim oraz angielskim Oprócz tego uprawia jazdę na nartach, łyżwach, konno, a także ćwiczy akrobatykę i pływanie. Zadebiutowała w popularnej serii „Pierwsza miłość”, w 2011 roku. Później pojawiała się gościnnie w takich produkcjach jak „Julia”, „Hotel 52”, „Sama słodycz”, „Aż po sufit”, „Druga szansa” oraz „Belle Epoque”.

Większa rola przyszła w 2017 roku, gdy gwiazda wcieliła się w postać Sylwii Małeckiej w serialu „O mnie się nie martw”. W tym samym czasie dołączyła do obsady serii „Diagnoza”, jako Dagmara Mazurek. W kolejnych latach zagrała w „Królestwie kobiet”, „Grach rodzinnych”, „Krucjacie” oraz „Pati”. W ostatnim czasie Aleksandra Adamska zgarnęła wiele pozytywnych recenzji za kreację Patrycji Cichy w serialu „Skazana” z Agnieszką Kuleszą i Bartłomiejem Topą. Oprócz tego aktorka pojawiła się też na dużym ekranie, grając w takich filmach jak „Miasto 44”, „Atak paniki”, „Miłość jest wszystkim” czy też „Ślub doskonały”.

Zbyt wielu dobrych wspomnień ze szkoły teatralnej nie wyniosła też Sandra Drzymalska – jedna z polskich aktorek serialowych, która zagrała w nominowanym do Oscara filmie Jerzego Skolimowskiego, „IO”. Choć na Wydziale Aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie często towarzyszyły jej lęk i łzy, obecnie stara się nie podporządkowywać presji mimo tego, że jej kariera z roku na rok nabiera rozpędu.

W znanym serialu Netflixa „Sexify” Sandra Drzymalska wcieliła się w rolę Moniki, córki milionera, która musi zamieszkać w akademiku po tym, jak bogaty ojciec odcina ją od pieniędzy. To jednak rola zadziornej Oli Kaczmarek w „Belfrze” była dla niej furtką do większej rozpoznawalności. Urodzona 24 lipca w 1993 roku młoda aktorka wychowała się w Wejherowie. Jako dziecko mieszkała na czterdziestu metrach kwadratowych razem z ojcem mechanikiem i mamą pielęgniarką. Jej brat został lakiernikiem, drugi poszedł do technikum samochodowego. Sandra Drzymalska marzyła o aktorstwie. Jak widać – opłacało się.

Po „Belfrze” zagrała w takich serialach jak „39 i pół tygodnia”, „W głębi lasu” (produkcja jest dostępna na Netfliksie), kostiumowym „Stuleciu Winnych”, „Szadzi” i „Metalu”. Sandra Drzymalska już kilka razy pojawiła się w na dużym ekranie. Na swoim koncie ma takie filmy jak „Sole”, „Ostatni komers”, „Każdy ma swoje lato”, „Psy 3. W imię zasad”, „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” oraz „Filip”. To bez wątpienia jedna z ciekawszych młodych artystek w Polsce.

Kolejną z polskich aktorek serialowych, które zwróciły na siebie uwagę w „Sexify” Netflixa, jest Maria Sobocińska. Urodzona 24 lutego 1994 roku aktorka jest skazana na to, by grać. Jej mama to Hanna Mikuć, która występuje w „M jak miłość” jako Krystyna Filarska-Marszałek, matka Kingi. Zagrała też w kultowej już „Seksmisji”, wcielając się w rolę strażniczki Lindy. Szybko okazało się, że Maria Sobocińska pójdzie w ślady matki. Jeszcze przed ukończeniem studiów na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie zadebiutowała w filmie Wojciecha Smarzowskiego, „Wołyń” w 2016 roku.

W 2021 roku młoda aktorka pojawiła się w bijącym rekordy popularności, polskim serialu „Kruk” z Michałem Żurawskim. W tym samym czasie na Netfliksie pojawił się „Sexify”, w którym Maria Sobocińska wcieliła się w główną rolę. Rok później zagrała w serii „Behawiorysta” u boku Roberta Więckiewicza. Wschodząca gwiazda wystąpiła też na dużym ekranie w takich filmach jak „Ksiądz”, „Miłość jest wszystkim”, „Kler”, „Wszystko dla mojej matki”, „Pan T.” oraz „Wesele”. To kolejna z artystek przed trzydziestką, które warto uważnie obserwować. A pamiętacie polskie seriale z lat 90.? Jeśli chcecie sprawdzić, kto wówczas królował w naszej telewizji, zajrzyjcie do naszego zestawienia.

Do grona utalentowany polskich aktorek serialowych należy też dołączyć Elizę Rycembel. Młoda gwiazda rozpoczęła przygodę z aktorstwem już jako nastolatka, gdy zagrała w filmie „Obietnica”. Produkcja nie przebiła się w branży, ale krytycy zwrócili uwagę na potencjał dziewczyny. Choć artystka dopiero co przekroczyła trzydziestkę, ma już na koncie nagrody, o jakich jej koledzy i koleżanki marzą przez całą karierę – Orła oraz Złote Lwy. Aktorka zdobyła je po filmie „Boże Ciało” w reżyserii Jana Komasy.

Początkowo jednak nie było przesądzone, że Eliza Rycembel zostanie polską aktorką serialową. Urodzona 2 maja 1992 roku w Warszawie dziewczyna trenowała balet od szóstego roku życia w Studiu Taneczno-Aktorskim Hanny Kamińskiej przy Ogólnokształcącej Szkole Baletowej. Później postawiła na socjologię. Jednak szybko zrozumiała, że to nie są studia dla niej. Przyszedł czas, by spróbować sił w aktorstwie. Żeby sprawdzić, czy występowanie na scenie to jej żywioł, zapisała się do policealnej szkoły aktorskiej, krakowskiego Lat studiO. Gdy debiutowała w filmie „Obietnica”, była amatorką. Dyplom Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie obroniła w 2019 roku. Po latach dołączyła do młodych gwiazd, które opowiedziały o nadużyciach w szkole.

Młoda polska aktorka serialowa zyskała rozgłos dzięki roli we wspominanym już wcześniej „Belfrze” w 2017 roku. Grająca Luizę Długosz artystka dała się poznać jako charyzmatyczna i zadziorna, natomiast prywatnie okazała się bardzo skromną, choć świadomą swojej wartości dziewczyną. W 2018 roku dołączyła do obsady głośnych serii – „1983” oraz „Ślepnąc od świateł”. Obie produkcje pojawiły się na serwisach VOD (pierwszy na Netfliksie, drugi na HBO). Eliza Rycembel potwierdziła, że warto śledzić jej dalszą karierę.

Później przyszły kolejne seriale: „Odwróceni. Ojcowie i córki”, „Osiecka”, „Nieobecni” oraz „Gry rodzinne”. Fakt, że wszystkie te produkcje otrzymały dobre recenzje, jeszcze bardziej umocnił karierę młodej aktorki, która zdążyła już współpracować z takimi gwiazdami jak Tomasz Włosek, Aleksandra Konieczna, Jan Frycz, Andrzej Chyra, Dorota Kolak czy Robert Więckiewicz.

Choć jest jedną z wyróżniających się, polskich aktorek serialowych i ma na koncie kilka naprawdę udanych produkcji, w branży uchodzi za anty-gwiazdę. Z szafy częściej wyciąga koszulki, wygodne dżinsy i birkenstocki od eleganckich sukienek i szpilek. Po mieście porusza się raczej rowerem. Nic dziwnego, że rola Jaśminy w hitowym serialu Netflixa „Wielka woda” tak odpowiadała Agnieszce Żulewskiej.

Aktorka przyszła na świat 26 czerwca 1987 roku w opolskim Ozimku. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi debiutowała w 2008 roku na planie serialu „Na Wspólnej”. Wcieliła się w rolę Mai Kochanowskiej – dziewczyny Igora (Kuba Wesołowski). Później wystąpiła w epizodach popularnych serii jak „Czas honoru”, „Ojciec Mateusz” oraz „Przepis na życie”. Z czasem przyszły też role w głośnych produkcjach serwisów VOD – „1983” oraz „Ślepnąc od świateł”. Przed „Wielką wodą” wystąpiła również w cieple przyjętych przez krytyków „Żmijowisko” i „Rojst”.

Co ciekawe, polska aktorka serialowa na planie „Wielkiej wody” dowiedziała się, że jest w ciąży. Choć zazwyczaj Agnieszka Żulewska pilnie strzeże swojej prywatności, tym razem pochwaliła się radosną nowiną. Zdradziła, że nie przeszkodziło jej to w kręceniu produkcji Netflixa, ale zdarzyło jej się skorzystać z pomocy kaskaderki. Niewiele wiemy o ojcu dziecka, ponieważ gwiazda nie chce zdradzać, kim jest jej ukochany. Widać jednak, że z tajemniczym Wiktorem łączy ją bardzo silne uczucie. Mężczyzna nie jest związany z show-biznesem.

Agnieszka Żulewska ma na koncie także kilka mocnych ról filmowych. Na dużym ekranie mogliśmy zobaczyć ją przy okazji premier takich tytułów jak „Chemia”, „Demon”, „Ja i mój tata” czy „W imieniu diabła”.

O Magdalenie Koleśnik głośno zrobiło się po filmie „Sweat”, jednak gwiazda należy do polskich aktorek serialowych, które już lat pojawiają się na małym ekranie. Na początku 2023 roku artystka wywołała furorę, prezentując ciążowe krągłości podczas uroczystej ceremonii wręczenia nagród Orły. Zanim zachwyciła widzów główną rolą w szwedzko-polskiej produkcji, mogliśmy ją zobaczyć m.in. w „BrzydUli”.

Urodzona 27 lutego 1990 roku Magdalena Koleśnik wyprowadziła się z rodzinnego Białegostoku, by uczyć się aktorstwa. Młoda artystka ukończyła Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w 2015 roku. Już w czasach studenckich zadebiutowała na deskach Teatru Ateneum w sztuce „Siła przyzwyczajenia” reżyserowanej przez Magdalenę Miklasz.

W 2017 roku Magdalena Koleśnik dołączyła do obsady serialu „Miasto skarbów”, wcielając się w rolę kobiety Milera. Rok później pojawiła się w serii „Rojst” – znanej produkcji z takimi gwiazdami jak Dawid Ogrodnik, Andrzej Seweryn, Magdalena Różczka i Łukasz Simlat. Aktorka zagrała też Nadię Ulecką w popularnej serii telewizyjnej „BrzydUla 2”. Później mogliśmy ją zobaczyć także w odcinkowych produkcjach jak „Klangor” i „Kruk”.

W ciągu ostatnich lat Magdalena Koleśnik zagrała też w głośnych filmach: „Inni ludzie”, „Maryjki”, „Zabawa zabawa”, a także wspomniany wcześniej „Sweat”. W szwedzko-polskiej produkcji wciela się w postać Sylwii Zając – popularnej influencerki fitness, która stała się celebrytką. Rola zapewniła jej nagrodę na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Aktorka niewiele mówi o swoim życiu prywatnym, ale wiemy, że jest przyrodnią siostrą Bartosza Bieleni.

Wśród polskich aktorek serialowych młodego pokolenia mamy również córkę dobrze wszystkim znanego Jana Englerta oraz Beaty Ścibakówny. Mowa o Helenie Englert, która ma już za sobą pierwsze sukcesy. Urodzona 14 czerwca 2000 roku dziewczyna uznawana jest za wschodzącą gwiazdę młodego pokolenia. Podobno poza aktorstwem interesują ją także muzyka, boks, jazda konna oraz taniec współczesny.

Na małym ekranie zadebiutowała w 2016 roku, gdy dołączyła do obsady serialu „Barwy szczęścia”, wcielając się w rolę Angeli, córki Sebastiana Kowalskiego. Później widzowie mogli ją oglądać w medycznej serii „Diagnoza” – tam zagrała Patrycję Krynicką. Jednak jedna z najgłośniejszych produkcji odcinkowych, w jakich wystąpiła Helena Englert, to „Znaki” z takimi gwiazdami jak Andrzej Konopka, Helena Sujecka, Andrzej Mastalerz oraz Paulina Gałązka.

Córka Jana Englerta w 2013 roku zadebiutowała na dużym ekranie w filmie „Układ zamknięty”. Później zagrała w takich produkcjach pełnomateracowych jak „Wszystko dla mojej matki” oraz „Pokusa”. Nie wszyscy wiedzą, że młoda polska aktorka serialowa w 2019 roku wyprowadziła się do Nowego Jorku, gdzie rozwijała swój talent na prestiżowej uczelni Tisch School of the Arts. Po blisko roku wróciła do Polski, by kontynuować edukację na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Warto śledzić jej karierę nie tylko ze względu na głośne nazwisko.

Naszą listę polskich aktorek serialowych zamyka młoda gwiazda, o której głośno zrobiło się po premierze „Dziewczyn z Dubaju”. Paulina Gałązka zagrała główna rolę w kontrowersyjnym filmie, przy którym pracowała Doda. Absolwentka Wydziału Aktorstwa Łódzkiej Szkoły FIlmowej zagrała w wielu znanych serialach telewizyjnych.

Aktorka przyszła na świat 21 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Paulina Gałązka pojawiła się w obsadzie najpopularniejszych polskich seriali jak „Pierwsza miłość”, „Skazane” czy „Druga szansa”. Razem ze wspomnianą wcześniej Heleną Englert zagrała w serii „Znaki”, natomiast z Magdaleną Koleśnik spotkała się na planie odcinkowej produkcji „Klangor”. Z czasem gwiazda zaczęła pojawiać się nie tylko w telewizyjnych produkcjach. Użytkownicy Netflixa mogli ją zobaczyć w „Królowej” z Andrzejem Sewerynem.

Ostatnio Paulina Gałązka pracowała na planie takich serii jak „Furioza”, „Emigracja XD” oraz „Warszawianka”. Na swoim koncie ma też role w głośnych filmach: „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle 2”, „Na twoim miejscu”, „Fuks 2”, „Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle”, „Wszyscy moi przyjaciele nie żyją” oraz „Stancja”. Warto wspomnieć, że aktorka była nominowana do nagrody New German Talent Award w Monachium w kategorii najlepsza aktorka.

Prywatnie Paulina Gałązka jest związana z Sindre Sandemo. Za starszego o siedem lat reżysera i aktora norweskiego pochodzenia wyszłą w czerwcu 2016 roku. Wybranek gwiazdy kiedyś pojawił się w serialu „PIerwsza miłość” (jako Ted Chinasky). Jeśli lubicie śledzić karierę naszych gwiazd, zobaczcie nasze zestawienie polskich seriali o lekarzach. Znadziecie tam sporo znanych twarzy.

