Dominika Kachlik odchodzi z serialu "M jak miłość". Scenarzyści serialu zdecydowali, że nie zastąpią aktorki, ale postać Franki na stałe zniknie z Emki. Do śmierci Franki dojdzie w 1907 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 3 lutego 2026 roku w TVP2. To właśnie wtedy widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń w szpitalu oraz ostatnich chwil życia Franki.

Z pewnością będzie to jeden z najbardziej poruszających epizodów w historii serialu, a śmierć Franki w „M jak miłość” zapadnie widzom w pamięci na długo. Już wiadomo, w jaki spoób odejdzie Franka.

Tak umrze Franka w 1907 odcinku „M jak miłość”

Franka Zduńska, żona Pawła, w " M jak miłość" umrze w wyniku nagłego pęknięcia tętniaka aorty, jak poinformował serwis superseriale.se.pl. Jej śmierć nastąpi w szpitalu i to tuż przed operacją, a lekarze nie uratują jej życia. Ten tragiczny finał jest jednocześnie pożegnaniem się aktorki Dominiki Kachlik z serialem.

Jak wiadomo, Franka od jakiegoś czasu cierpiała na problemy zdrowotne. Choć wiedziała, że operacja jest konieczna, to miała poważne obawy, które okazały się uzasadnione. Franka mogła liczyć na mnóstwo wsparcia ze strony Pawła i jego bliskich, ale mimo to nie opuszczało jej złe przeczucie. W 1907 odcinku po rozmowie z bliskimi doszło do nagłego pogorszenia jej staniu zdrowia, a potem okazało się, że pękł tętniak i to doprowadziło do jej śmierci.

Dominika Kachlik odchodzi z "M jak miłość" po 6 latach

Śmierć Franki oznacza koniec wątku tej postaci w serialu „M jak miłość”. Dominika Kachlik, która wcielała się w rolę żony Pawła Zduńskiego po niemal sześciu latach bezpowrotnie żegna się z produkcją. Jak donosi portal SuperSeriale, nie przewiduje się obsadzenia tej roli przez inną aktorkę, o czym świadczy tragiczny finał postaci granej przez aktorkę.

Odejście Franki z „M jak miłość” to nie tylko koniec pewnego rozdziału w życiu Dominiki Kachlik, ale też ogromny zwrot w serialowej fabule. Paweł Zduński, grany przez Rafała Mroczka, zostaje wdowcem i samotnym ojcem małego Antosia.

Spodziewaliście się takiego odejścia Franki z "M jak miłość"?

Fot. MTL Maxfilm

