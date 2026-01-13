Serialowa Franka, w którą wciela się Dominika Kachlik, zmaga się z poważnym problemem zdrowotnym - tętniakiem, który według doniesień ma doprowadzić do jej śmierci. Internauci nie ustają w dyskusjach na temat tego, w jaki sposób bohaterka zginie i czy zostanie zastąpiona przez inną aktorkę. Po medialnej burzy Dominika Kachlik zabrała głos i jasno odniosła się do spekulacji. Jej komentarz rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Franka odejdzie z "M jak miłość". Aktorka odniosła się do sprawy

Wierni fani "M jak miłość" nie są zadowoleni z najnowszych doniesień o śmierci serialowej Franki. W mediach trwa gorąca dyskusja na temat jej dalszych losów i tragicznego finału. Temat stał się na tyle głośny, że sama aktorka przerwała milczenie.

Dominika Kachlik postanowiła skomentować emocjonalne wpisy internautów o śmierci Franki z "M jak miłość". W swoich mediach społecznościowych opublikowała nagranie, w którym jasno odniosła się do sprawy.

Czytałam te wszystkie artykuły na swój temat, widzę tę burzę. I mam do was bardzo gorącą prośbę…Dajcie sobie tę przyjemność z oglądania rzeczy, nie z czytania spoilerów, streszczeń powiedziała dosadnie.

Choć jej słowa miały na celu położyć kres nieustannym spekulacjom, fani po ich usłyszeniu zaczęli snuć jeszcze bardziej intensywne domysły na temat jej odejścia z serialu. Na swoim Instagramie, aktorka opublikowała również zdjęcie z planu i dodała wpis, w którym zachęciła do oglądania losów rodziny Zduńskich.

cisza przed burzą… oglądajcie przygody Franki w najnowszym sezonie mki. nic nie powiem, nic nie powiem!!! napisała podekscytowana aktorka.

Tragiczny finał Franki w "M jak miłość". Jak odejdzie bohaterka?

Medialne doniesienia o śmierci Franki niestety potwierdzają się. Ostatnio wyszło na jaw, jak umrze Franka w "M jak miłość", a przyczyną jej śmierci będzie - jak informuje portal superseriale.se.pl.- nagłe pęknięcie tętniaka aorty.

Serialowa Franka już od jakiegoś czasu przejawiała objawy choroby, co bardzo niepokoiło również jej najbliższych. Tuż przed planowaną operacją wydarzy się tragedia, która odbije się na dalszych losach bohaterów rodziny Zduńskich.

Dominika Kachlik ma za sobą niespełna 6 lat grania w kultowym serialu. Jak wynika z informacji opublikowanych przez portal superseriale.pl, Franka nie zostanie zastąpiona przez nową aktorkę. Paweł Zduński będzie musiał się pogodzić ze śmiercią żony i stanie się samotnym ojcem ich syna, Antosia.

