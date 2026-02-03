Dominika Kachlik, 33-letnia aktorka znana z roli Franki Zduńskiej w serialu „M jak miłość”, po sześciu latach zakończyła swoją przygodę z produkcją. Ostatni raz pojawi się na ekranie w odcinku 1907, który zostanie wyemitowany 3 lutego 2026 roku w TVP2. To wtedy Franka umrze w szpitalu z powodu pęknięcia tętniaka aorty, tuż przed planowaną operacją. Teraz Dominika Kachlik opublikowała poruszające nagranie i relację na Instastory, w którym żegna się ze swoją postacią. Poruszające, w jaki sposób to zrobiła!

Tak Dominika Kachlik żegna się z rolą Franki po sześciu latach w "M jak miłość"

Dramatyczne wydarzenia widzowie zobaczą w 1907 odcinku „M jak miłość”. Franka Zduńska, żona Pawła trafiła do szpitala z poważnym zagrożeniem życia. Tuż przed operacją doszło do tragicznego zwrotu akcji, gdy pękł tętniak aorty, który zagrażał jej życiu od dłuższego czasu. Franka umrze zostawiając Pawła z ich synem Antosiem.

Dominika Kachlik w mediach społecznościowych właśnie opublikowała poruszające nagranie, na którym żegna swojego synka i przekazuje go babci pod opiekę. Do tego dodała krótki, ale bardzo wymowny wpis, który jest ostateczną datą jej rozstania z postacią Franki, w którą przez sześć lat wcielała się w "M jak miłość".

3.02. 🤍 - napisała wymownie Dominika Kachlik na Instagramie

Dominika Kachlik ujawniła emocjonujące kulisy ostatnich scen z planu "M jak miłość"

Dominika Kachlik, dzieląc się swoimi przeżyciami z ostatnich dni na planie „M jak miłość”, ujawniła emocjonalny ciężar, jaki towarzyszył nagrywaniu pożegnalnych scen. Szczególnie trudne okazały się ujęcia z udziałem małego Marka Myronenko, grającego Antosia. Aktorka przyznała, że sceny w szpitalnym łóżku były dla niej wyjątkowo wyczerpujące i wzruszające. W jednym z wpisów na Instagramie napisała:

Nie będę owijać w bawełnę. Jak wiecie dobrze, od pewnego czasu z Franką kręcimy głównie w szpitalu. Są to trudne sceny. Sporo mnie to kosztuje. Taka ciekawostka - szpital pożyczyliśmy od 'Na dobre i na złe'. Szpitalne łóżko Franki już na mnie czeka. Wylałam tutaj trochę łez... informowała Kachlik na Instagramie.

Trzeba przyznać, że Dominika Kachlik pożegnała się ze swoją postacią w wyjątkowy i poruszający sposób, co już zostało docenione przez fanów Emki!

fot. Instagram @dominika.kachlik

