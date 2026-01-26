W 1907. odcinku serialu „M jak miłość” widzowie zobaczą poruszające sceny rozgrywające się tuż przed operacją Franki. Żona Pawła, przejęta złymi przeczuciami, prosi go, aby odwiedził ją w szpitalu. W rozmowie z mężem wyznaje mu, że przez wszystkie wspólne lata był jej jedyną miłością. To będzie ich ostatnie spotkanie. Poruszające, co sobie wyznają...

Franka i Paweł żegnają się na zawsze w "M jak miłość"

To już koniec wątku Franki, odważnej i bezpośredniej góralki, która zdobyła serce Pawła Zduńskiego w "M jak miłość" i dała mu szczęście. Aktorka, wcielająca się w rolę Franki odchodzi z serialu, a jej postać umiera w dramatycznych okolicznościach.

Podczas ostatniej wizyty Pawła w szpitalu Franka zdąży mu jeszcze wyznać miłość...

Pamiętaj, że zawsze będę cię kochać... Jesteś dla mnie najważniejszym facetem... No, może oprócz Antka... Jesteś moją jedyną miłością - takie słowa skieruje Franka do Pawła, jak informuje serwis superseriale.se.pl.

Paweł, nieświadomy nadchodzącej tragedii, zapewnia Frankę o swojej miłości i przysięga, że wszystko się ułoży. Mówi jej, że jutro operacja będzie już za nimi, a za kilka dni wróci do domu.

A ty moją... I proszę, już się nie zamartwiaj, musimy po prostu przetrwać ten dzień, a jutro... Jutro już będziesz miała to wszystko z głowy i za parę dni wypiszą cię do domu! - powie Paweł, starając się uspokoić żonę

Wzruszająca scena pożegnania to moment kulminacyjny wątku Franki i Pawła. Wypowiedziane przez nich słowa to jednocześnie ich pożegnanie, chociaż podczas rozmowy nie mieli o tym pojęcia:

Czekamy na ciebie z Antkiem. Całe życie na ciebie czeka! (...) Jutro o tej porze będzie już po wszystkim! I zobaczysz, będzie dobrze doda jeszcze Paweł, nie wiedząc, że to jego ostatnie słowa do Franki

Tragiczna śmierć Franki w "M jak miłość"

Tuż po pożegnaniu Franka zostanie sama. Wkrótce zaczyna się bardzo źle czuć i od jakiegoś czasu miała złe przeczucia.

Ostatecznie dochodzi do gwałtownego wzrostu ciśnienia i pęknięcia tętniaka. Niestety, lekarzom nie udaje się jej uratować. Franka umiera, co będzie jednym z najbardziej dramatycznych momentów w historii serialu.

Wszystko wydarzy się w 1907 odcinku serialu „M jak miłość”, którego emisja zaplanowana jest na wtorek 03.02.2026.

Fot. MTL Maxfilm

fot. MTL Maxfilm

Wstrząsające sceny w "M jak miłość". Franka i Paweł zdążyli spojrzeć na Antosia, później stało się to fot. screen "M jak miłość"

