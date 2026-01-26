To ostatnia przysięga Pawła w "M jak miłość" przed śmiercią Franki! Tych słów nie zapomni nigdy
W odcinku 1907 serialu „M jak miłość” widzowie będą świadkami dramatycznego finału losów Franki. Kobieta po wzruszającym pożegnaniu z Pawłem umrze z powodu pęknięcia tętniaka. Chwilę wcześniej Paweł zdąży jej to przekazać.
W 1907. odcinku serialu „M jak miłość” widzowie zobaczą poruszające sceny rozgrywające się tuż przed operacją Franki. Żona Pawła, przejęta złymi przeczuciami, prosi go, aby odwiedził ją w szpitalu. W rozmowie z mężem wyznaje mu, że przez wszystkie wspólne lata był jej jedyną miłością. To będzie ich ostatnie spotkanie. Poruszające, co sobie wyznają...
Franka i Paweł żegnają się na zawsze w "M jak miłość"
To już koniec wątku Franki, odważnej i bezpośredniej góralki, która zdobyła serce Pawła Zduńskiego w "M jak miłość" i dała mu szczęście. Aktorka, wcielająca się w rolę Franki odchodzi z serialu, a jej postać umiera w dramatycznych okolicznościach.
Podczas ostatniej wizyty Pawła w szpitalu Franka zdąży mu jeszcze wyznać miłość...
Pamiętaj, że zawsze będę cię kochać... Jesteś dla mnie najważniejszym facetem... No, może oprócz Antka... Jesteś moją jedyną miłością
Paweł, nieświadomy nadchodzącej tragedii, zapewnia Frankę o swojej miłości i przysięga, że wszystko się ułoży. Mówi jej, że jutro operacja będzie już za nimi, a za kilka dni wróci do domu.
A ty moją... I proszę, już się nie zamartwiaj, musimy po prostu przetrwać ten dzień, a jutro... Jutro już będziesz miała to wszystko z głowy i za parę dni wypiszą cię do domu!
Wzruszająca scena pożegnania to moment kulminacyjny wątku Franki i Pawła. Wypowiedziane przez nich słowa to jednocześnie ich pożegnanie, chociaż podczas rozmowy nie mieli o tym pojęcia:
Czekamy na ciebie z Antkiem. Całe życie na ciebie czeka! (...) Jutro o tej porze będzie już po wszystkim! I zobaczysz, będzie dobrze
Tragiczna śmierć Franki w "M jak miłość"
Tuż po pożegnaniu Franka zostanie sama. Wkrótce zaczyna się bardzo źle czuć i od jakiegoś czasu miała złe przeczucia.
Ostatecznie dochodzi do gwałtownego wzrostu ciśnienia i pęknięcia tętniaka. Niestety, lekarzom nie udaje się jej uratować. Franka umiera, co będzie jednym z najbardziej dramatycznych momentów w historii serialu.
Wszystko wydarzy się w 1907 odcinku serialu „M jak miłość”, którego emisja zaplanowana jest na wtorek 03.02.2026.
Będziecie oglądać?
