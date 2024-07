P { margin-bottom: 0.21cm; }

Patryk Pniewski ma 25 lat i w serialu "Pierwsza Miłość" gra serialowego syna Wojciecha Błacha! Jak się okazuje, żona Błacha - Agnieszka Giza, z którą aktor niedawno wziął cichy ślub jest w wieku Patryka! Aktor zdradził nam, jaka jest Agnieszka i jakie żarty czasem robi sobie ze starszego kolegi z serialu.

Jak reaguje na takie wypominanie wieku Wojciech Błach?

Śmieje się. Wojtek ma bardzo duży dystans do siebie, to jest tak pozytywny człowiek i ma tak fajne poczucie humoru, to jest git koleś - powiedział nam Pniewski. - Pamiętam jak chodziły słuchy, że będę mieć ojca w Pierwszej Miłości, to się zastanawiałem, kto to będzie? A się okazało, że sąsiad z klatki, bo mieszkaliśmy w tej samej... To stwierdziłem: no tak już mieszkamy razem to już nie musimy nic grać - dodaje roześmiany aktor.