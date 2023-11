1 z 4

"Na dobre i na złe" ruszyło! Premierowy odcinek hitowego serialu TVP 2 po wakacjach to przede wszystkim dramat Wiki, związany ze śmiercią Adama Krajewskiego. Lekarz zdążył uratować Consalidę przed utonięciem, sam jednak stracił życie. W ten oto sposób Grzegorza Daukszewicz, odtwórca tej roli, pożegnał się z serialem. Fani i wierni widzowie są załamani, jednak życie toczy się dalej. Jakie plany na przyszłość ma gwiazdor? Czy jego powrót do serialu jest możliwy? Zobaczcie, co piszą jego koledzy z planu!

Zobacz także: "Na dobre i na złe": Groźny wypadek, rozpacz Wiktorii i śmierć Adama!