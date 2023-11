1 z 4

Dramatyczne chwile w szpitalu w Leśnej Górze! W najbliższą środę, 5 września o godzinie 20:55 serial "Na dobre i na złe" wraca na antenę Telewizyjnej Dwójki. Niestety wiadomo już, że początek najnowszej serii będzie bardzo dramatyczny. Wszystko zacznie się od wypadku, który wydarzy się na drodze Adama i Wiktorii.

Pomocy! Samochód przed chwilą wpadł do wody! Dwa dzieciaki w środku! - powie świadek zdarzenia.

Wiktoria i Adam rzucą się na pomoc i wskoczą do rzeki. Niestety, podczas akcji ratunkowej Wiki straci przytomność- wtedy uratuje ją Adam! Po przewiezieniu do szpitala okaże się jednak, że to nie życie Wiki jest zagrożone, a właśnie Adama!

Zobaczcie, co dokładnie wydarzy się w 710 odcinku "Na dobre i na złe"! Jakie będą ostatnie słowa Adama przed śmiercią?

