Dominika Ostałowska po prawie rocznej przerwie wróciła do serialu "M jak miłość". - Na planie znowu czułam się bardzo dobrze. Znam się z ekipą od lat, więc miałam wrażenie, jakbym wyszła stąd wczoraj - powiedziała aktorka po pierwszych dniach zdjęciowych na planie. Kto ujawnił, że Ostałowska wraca? Zdjęcie z planu wrzucił Marcin Mroczek na swój Instagram. A pierwsze odcinki z serialową Martą zobaczymy już jesienią. To, że Ostałowska zniknęła z serialu, nie było jej życzeniem. Aktorka nie była z tego zadowolona. Jednak scenarzyści wysłali Martę z dziećmi do Kolumbii. "Nie wiem czy jeszcze kiedyś wrócę wrócę do "M jak miłość". Nie zniknęłam na własną prośbę" - mówiła wtedy Ostałowska. Ostałowska i Sydor znowu spotkają się na planie M jak miłość Mówiło się, że powodem tej decyzji był powrót Joanny Sydor na plan po 10 latach przerwy. Sydor gra w serialu Teresę, która niegdyś była wielką miłością Pawła Zduńskiego. Teraz po latach wróciła z córką i znowu miała kłopoty osobiste. Mówiło się, że obie panie nie mogą znieść swojej obecności z powodu dawnych animozji. Lata temu Dominika Ostałowska odbiła męża Joannie - Mariusza Malca, który jest reżyserem serialu "M jak miłość". Było to dawno temu. Po latach obie aktorki znowu mogą się spotkać na planie serialu i to w reżyserii Malca! Szanuję Panią Dominikę zarówno jako człowieka i jako aktorkę. - napisała jakiś czas temu Sydor, by uciąć spekulacje na temat niechęci do...