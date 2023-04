Polskie aktorki serialowe po 40: Znacie je z najpopularniejszych seriali

Niedawno olśniewały widzów jako nowe odkrycia, dzisiaj błyszczą pewnością siebie, charyzmą i doświadczeniem – te polskie aktorki serialowe po 40 wzbudzają duże emocje. Wiele z nich zagrało w popularnych seriach jak „Samo życie”, „Na dobre i na złe”, „Ranczo” czy „Na Wspólnej”. Jak potoczyły się kariery sióstr Popławskich, Soni Bohosiewicz i Małgorzaty Sochy?

Spis treści:

Dziś mało kto, by pomyślał, że jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek po 40 miała duże trudności ze znalezieniem pracy. Przez pewien czas Magdalena Popławska pracowała jako kelnerka i menadżerka sali. Urodzona 3 kwietnia 1980 roku w Zabrzu gwiazda pochodzi z rodziny nauczycieli. Jej matka chciała spróbować sił w aktorstwie, ale ojciec był temu przeciwny. Na szczęście ona i jej siostra postanowił gonić marzenia.

Po ukończeniu liceum ekonomicznego Magdalena Popławska dołączyła do grupy teatralno-muzycznej. Początkująca aktorka przez długi czas nie mogła znaleźć stałego zatrudnienia w teatrze, choć współpracowała z wieloma ośrodkami kulturalnymi w Warszawie. Uśmiech losu pojawił się, gdy jej koleżanka z branży, Maja Ostaszewska urodziła dziecko i poszła na urlop. Wówczas to Magdalena Popławska zastąpiła ją w warszawskim Nowym Teatrze, biorąc udział w sztuce „Anioły w Ameryce”. Talent aktorki docenił Krzysztof Warlikowski, który postanowił włączyć ją na stałe do zespołu.

Pierwsza większa rola serialowa przyszła w 2008 roku, gdy Magdalena Popławska zagrała w cieszącym się ogromnym popularnością „39 i pół”. Wcieliła się w rolę Magdy, koleżanki głównej bohaterki, Anny Jankowskiej (Daria Widawska). Wcześniej pojawiła się w takich seriach jak „Mrok” oraz „Ekipa”. W kolejnych latach mogliśmy zobaczyć ją w cenionych przez krytyków produkcjach jak „Wataha” z Leszkiem lichotą oraz „Pakt” z Marcinem Dorocińskim. Następnie na dłużej dołączyła do ekipy serialu „Diagnoza”, w którym pracowała m.in. z Sonią Bohosiewicz, Mają Ostaszewską, Adamem Woronowiczem i Maciejem Zakościelnym.

Po ukończeniu 40. urodzin kariera Magdaleny Popławskiej nie zwolniła – wręcz przeciwnie. Doświadczona aktorka zagrała głośną rolę w serialu „Usta Usta”. Wcieliła się też w tytułową bohaterkę serii „Osiecka” i pojawiła się w obsadzie serii „Szadź” z Maciejem Stuhrem. Mogliśmy ją też zobaczyć w polskiej produkcji Netflixa, „Brokat” – odcinkowej opowieści o pracownicach seksualnych, żyjących w latach 70. Widzowie mogli zobaczyć ją też w polskiej wersji serii „Sługa narodu” na podstawie ukraińskiej satyry politycznej o nauczycielu, który przypadkowo został prezydentem.

Prywatnie Magdalena Popławska przez cztery lata była związana z Bartłomiejem Topą. W 2016 roku urodziła córeczkę i postanowiła, że nie będzie ujawniała tożsamości swojego nowego partnera. Przez pewien czas media spekulowały, że ze względu na wiek gwiazda zdecydowała się na zapłodnienie in vitro.

TRICOLORS/East News

Skoro już jesteśmy przy rodzinie Popławskich, musimy wspomnieć o kolejnej gwieździe z grona polskich aktorek serialowych po 40. Mowa oczywiście o starszej siostrze wcześniej wspomnianej artystki – Aleksandrze Popławskiej. Urodzona 17 marca 1976 roku, absolwentka PWST we Wrocławiu zaczynała od znanych seriali telewizyjnych jak „Samo życie”, „Barwy szczęścia” i „Hotel 52”.

Widzowie mogli zobaczyć Aleksandrę Popławska w „Zbrodni” oraz „Nie rób scen”. W 2016 roku aktorka znalazła się w obsadzie hitowego serialu „Belfer” z Maciejem Stuhrem, który cieszył się wielką popularnością. Aktorka współpracowała też przy sensacyjno-kryminalnych produkcjach Patryka Vegi, „Kobiety mafii”. Kolejną ważną rolą była postać prokurator Igi Dobosz w serii „Wataha”, w której pojawiła się też jej młodsza siostra.

W ostatnich latach Aleksandra Popławska wystąpiła w serialach cenionych przez krytyków: „Klangor” z Arkadiuszem Jakubikiem oraz Mają Ostaszewską, „Minuta ciszy” z Robertem Więckiewiczem i Piotrem Roguckim, a także „Szadź” z Maciejem Stuhrem. Prywatnie gwiazda związana jest z osiemnaście lat starszym Markiem Kalitą. Jedna z najbardziej tajemniczych par polskiego show-biznesu ma córkę, Antonię.

VIPHOTO/East News

Do rozpoznawalnych polskich aktorek serialowych po 40 musimy zaliczyć również Ilonę Ostrowską, którą widzowi kojarzą przede wszystkim z roli Lucy z serialu „Ranczo”. Przyszła na świat 25 maja 1974 roku w Szczecinie, jako jedna z dwóch córek gospodyni domowej i marynarza. Absolwentka wrocławskiej filii PWST w Krakowie w latach 90. występowała w Teatrze Performer w Zamościu. Po obronie dyplomu przeprowadziła się do Warszawy i dołączyła do grupy Teatru Współczesnego.

Rola w uwielbianej przez Polaków serii „Ranczo” przyniosła jej największą sławę, ale Ilona Ostrowska zagrała też w wielu innych produkcjach telewizyjnych. Na swoim koncie ma takie produkcje jak „Talki z resztą”, „S@motność w sieci”, „Życie jak poker”, „Mrok” oraz „Szpilki na Giewoncie”. Widzowie mogą kojarzyć ją także z takich tytułów jak „Sama słodycz”, „Misja Afganistan” i „Bez tajemnic”. Ilona Ostrowska znalazła się też w obsadzie hitowego „Ślepnąc od świateł” HBO. Kilka razy pojawiła się również w dobrze znanym „Na dobre i na złe”. W ostatnich latach wystąpiła w serialu „Warszawianka”, który wyreżyserował jej były mąż, Jacek Borcuch.

O życiu prywatnym Ilony Ostrowskiej głośno zrobiło się w 2012 roku. Po ośmiu latach małżeństwa aktorka rozstała się z Jackiem Borcuchem, z którym ma córkę Mirosławę. Reżyser wdał się w romans z młodszą o piętnaście lat Olgą Frycz. Później gwiazda „Rancza” związała się z innym reżyserem, Krzysztofem Garbaczewskim. Ten związek też nie przetrwał próby czasu. Kolejnym partnerem aktorki został Patryk Stawiński, basista zespołu Kobiety. Para doczekała się syna, Gustawa.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Kolejną z rozpoznawalnych polskich aktorek serialowych po 40 jest gwiazda popularnej kiedyś serii „Pensjonat pod Różą”. Magdalena Walach wcieliła się w rolę właścicielki ośrodka wypoczynkowego, Iwę Mroczkiewicz. Artystka jednak ma na swoim koncie znacznie więcej ciekawych ról. Urodzona 13 maja 1976 roku w Raciborzu, absolwentka PWST w Krakowie wybrała studia aktorskie dzięki namowom polonistki.

Fani telewizyjnych seriali mogą kojarzyć Magdalenę Walach nie tylko z „Pensjonatu pod Różą”, ale również serii „M jak miłość”, w której aktorka wcieliła się w rolę prokurator Agnieszki Olszewskiej. Później widzieliśmy ją w takich produkcjach jak „Twarzą w twarz”, „Tancerze” oraz „Motyw”. Duża popularność sprawiła, że w 2008 roku artystka została zaproszona do programu „Taniec z gwiazdami” i ostatecznie wygrała finał siódmej edycji, tańcząc w parze z Cezarym Olszewskim.

W ostatnich latach Magdalena Walach pojawiła się w docenionych serialach jak „Motyw”, „Stulecie Winnych”, „Rojst”, „Powrót” oraz „Pati”. Kilka razy pojawiła się też na dużym ekranie. Nie wszyscy wiedzą, że aktorka debiutowała w filmie Krzysztofa Zanussiego „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”. Później widzowie mogli ją zobaczyć jeszcze w takich tytułach jak „Enen”, „Mój biegun”, „Żyć nie umierać”, „Ziarno prawdy” czy „Na bank się uda”.

Prywatnie Magdalena Walach jest żoną Pawła Okraski, którego widzowie kojarzą z roli Michała Łagody z „M jak miłość”. Para bardzo rzadko wypowiada się na temat małżeństwa, ale mówi się, że aktorzy tworzą bardzo zgodny duet. Gwiazdy poznały się w 1995 roku na studiach aktorskich. Jeśli chcecie poznać zdolne polskie aktorki serialowe, które niedawno rozpoczęły karierę, ale już jest o nich głośno, zapraszamy do naszego innego zestawienia.

Artur Barbarowski/East News

W ścisłej czołówce polskich aktorek serialowych po 40 znajduje się też Magdalena Różczka, która przez długi czas myślała o karierze socjolożki. Zanim zajęła się aktorstwem, studiowała też informatykę na Uniwersytecie Zielonogórskim. Mogła się utrzymać dzięki pracy protokolantki w sądzie rejonowym oraz ekspedientki w drogerii. Wreszcie jednak została absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie.

Gwiazda urodzona 27 lipca 1978 roku w Nowej Soli rozpoczęła od epizodycznych ról w kilku popularnych serialach telewizyjnych jak „Samo życie” oraz „Rodzina zastępcza”. Później widzowie mogli ją oglądać m.in. w „Czas honoru”, „Oficerowie”, „Teraz albo nigdy!”, „Usta Usta”, „Lekarze”, „Miasto skarbów” czy też „Druga szansa”. W ostatnich latach zagrała w cenionych przez krytyków seriach „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, „Rojst” oraz „Tajemnica zawodowa”.

Magdalena Różczka zaliczyła wielki skok popularności po tym, jak zagrała w komedii romantycznej „Rozmowy nocą” razem z Marcinem Dorocińskim. Wśród jej głośnych ról trzeba wymienić też postać Moni Kochanowskiej w „Lejdis”, Karoliny Krawczyk w „Listach do M.” oraz Mai w „Podatek od miłości”. Ostatnio zagrała w takich tytułach jak „Brigitte Bardot cudowna” i „Zadra”.

Prywatnie od kwietnia 2007 roku Magdalena Różczka była żoną scenarzysty Michała Marca. Para doczekała się córki Wandy. Później aktorka związała się z Janem Holoubkiem, synem legendarnego Gustawa Holoubka. Pod okiem męża pracowała na planie serialu „Rojst”. Artyści mają dwie córki. Różczka rzadko wypowiada się na tematy osobiste, ale aktywnie udziela się w dyskusji publicznej i angażuje się w kampanie społeczne. Od 2010 roku jest ambasadorką dobrej woli UNICEF, która wspiera najmłodszych. Od wielu lat nie je też mięsa.

VIPHOTO/East News

Kolejna gwiazda wśród polskich aktorek serialowych po 40, którą widzowie poznali w takich produkcja jak „Samo życie” i „Pensjonat pod Różą”. Urodzona 14 marca 1978 roku w Gdyni Magdalena Smalara jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie i na stałe współpracuje z Teatrem Polskim. Choć nie kojarzymy jej z główny ról, to grane przez nią postaci często zapadają w pamięć.

W cieszącym się ogromną popularnością serialu „Czas honoru” Magdalena Smalara wcieliła się w rolę Anieli Krupy. Widzowie mogli ją zobaczyć również w miniserialu „Popiełuszko. Wolność jest w nas” i takich seriach jak „Przepis na życie”, „Strażacy”, „Pod powierzchnią” czy „48h. Zaginieni”. Aktorka zagrała też w dwóch polskich produkcjach Netflixa: „1983” z Maciejem Musiałem, Robertem Więckiewiczem i Andrzejem Chyrą oraz „W głębi lasu” z Grzegorzem Damięckim i Arkadiuszem Jakubikiem. W ostatnich latach pracowała na planie „Wojennych dziewczyn” i „Osieckiej”. Gwiazda pojawiła się również na dużym ekranie w takich filmach jak „Sala samobójców”, „Kler”, „Wałęsa. Człowiek z nadziei” czy też „Moje córki krowy”.

Prywatnie Magdalena Smalara jest żoną Krzysztofa Zielińskiego. Życie jej męża zainspirowało twórców filmu „300 mil do Nieba” do napisania postaci Grzegorza Kwiatkowskiego (granego przez Wojciecha Klatę). Para doczekała się syna Ludwiga, który przyszedł na świat w Szwecji.

VIPHOTO/East News

Jedna z najbardziej charyzmatycznych polskich aktorek serialowych po 40, która zagrała w kilku hitowych produkcjach telewizyjnych. Urodzona 9 grudnia 1975 roku gwiazda wychowywała się w Żorach razem z dwoma braćmi oraz siostrą Mają, dorastając w rodzinie polskich Ormian. Po uzyskaniu dyplomu na PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie związała się z Teatrem Starym w Krakowie.

Pierwszą nieco bardziej znaczącą rolą w dorobku Soni Bohosiewicz była postać Justyny w miniserialu „Samo niebo”. Później aktorka zagrała w serii „Pogoda na piątek”. W kolejnych latach gwiazda dołączyła do cieszących się wielką sympatią widzów produkcji „39 i pół” (jako Paula) oraz „Czas honoru” (jako Emilia Woźniak). Oprócz tego pracowała na planie takich produkcji jak „Przystań”, „Aida”, „Diagnoza”, „Usta Usta”, „Rodzina na Maxa”.

Dużą popularność przyniosła Soni Bohosiewicz rola w filmie „Rezerwat”, za którą odebrała nagrodę podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a także nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego i Orła za odkrycie roku. Aktorka zagrała też w takich tytułach jak „Wojna polsko-ruska”, „Obława”, „Bogowie”, „Fotograf”, „7 uczuć”, „Zieja” i „Inni ludzie”.

Prywatnie Sonia Bohosiewicz była przez czternaście lat związana z Pawłem Majewskim. Para doczekała się dwóch synów: Teodora i Leonarda. W 2022 roku jednak małżeństwo się rozpadło.

Artur Zawadzki/REPORTER

Jedną z polskich aktorek serialowych po 40, która może pochwalić się ogromnym doświadczeniem, jest bez wątpienia Anna Dereszowska. Biorąc pod uwagę fakt, że gwiazda przyszła na świat 7 stycznia 1981 roku, jej dorobek robi spore wrażenie. Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie pierwszą sławę zdobyła, grając policjantkę Kalinę w dobrze znanej widzom serii „Złotopolscy”.

Anna Dereszowska pracowała na planie wielu popularnych seriali jak „Na dobre i na złe”, „M jak miłość” czy „Barwy szczęścia”. Z czasem zaczęła grać w seriach cenionych przez krytyków. W kryminalnej produkcji „Odwróceni” wcieliła się w rolę Laury. Później mogliśmy ją zobaczyć w takich tytułach jak „Sprawiedliwi”. „Tajemnica twierdzy szyfrów”, „Odwróceni. Ojcowie i córki” oraz „Rojst”.

Kolejną istotną rolą w karierze Anny Dereszowskiej była postać mecenas Iwony Czerskiej w serialu „Prawo Agaty”. W 2019 roku dołączyła do obsady serii „Echo serca”. W ostatnich latach widzowie mogli zobaczyć ją w „Lulu”, „Tajemnica zawodowa” oraz „Komisarz Mama”. Dzięki popularności pojawiała się także w programach. W 2017 roku wzięła udział w „Twoja twarz brzmi znajomo” i zajęła trzecie miejsce w finale.

Prywatnie Anna Dereszowska przez pewien czas była związana z aktorem Piotrem Grabowskim. Para doczekała się córki, Leny. Później gwiazda związała się z fotografem Danielem Duniakiem, z którym ma dwóch synów: Maksymiliana i Aleksandra. Jeśli znacie większość polskich aktorek i szukacie zagranicznych artystek, polecamy wam nasze zestawienie serialowych gwiazd tureckich. Wiele z nich mogliście zobaczyć w telewizji.

Artur Zawadzki/REPORTER

Choć dzisiaj jest jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorek serialowych po 40, początkowo nie wiązała swojej przyszłości z aktorstwem. Daria Widawska od najmłodszych lat uczęszczała na lekcje baletu. Jeszcze przed maturą planowała studia prawnicze lub związane ze stosunkami międzynarodowymi. Wszystko się zmieniło, gdy w liceum uciekła z lekcji języka rosyjskiego do Teatru Miejskiego. Wówczas urodzona w 1977 roku gdańszczanka zrozumiała, że aktorstwo to jej powołanie. W 2000 roku odebrała dyplom warszawskiej Akademii Teatralnej.

Pierwsze kroki na planie seriali telewizyjnych Daria Widawska stawiała podczas pracy przy takich produkcjach jak „Na dobre i na złe”, „Samo życie” oraz „Tygrysy Europy”. Później gwiazda zagrała nieco większą rolę w popularnej „Magdzie M.” z Joanna Brodzik. Wcieliła się w rolę Agaty, przyjaciółki tytułowej bohaterki. W 2008 roku przyszła rola Anny Jankowskiej w „39 i pół”, która dała jej dużą rozpoznawalność. Widawska zagrała też w kontynuacji hitowego serialu – „39 i pół tygodnia”.

Kolejnym ważnym momentem było dołączenie do obsady serii „Prawo Agaty”, w której aktorka zagrała przyjaciółkę bohaterki, Dorotę Gawron. W ostatnich latach Daria Widawska wystąpiła również w komediowej produkcji „The Office PL”. Głównej roli na dużym ekranie doczekała się w filmie „Święta inaczej”.

Prywatnie Daria Widawska od 2007 roku jest żona operatora kamery, Michała Jarosińskiego. Para doczekała się dwóch synów: Iwa i Brunona.

Artur Zawadzki/REPORTER

Zestawienie polskich aktorek serialowych po 40 zamyka Małgorzata Socha, która ma na koncie najpopularniejsze produkcje jak „Na Wspólnej”, „BrzydUla”, „Prosto w serce” czy też „Przyjaciółki”. Aktorka urodzona 23 kwietnia 1980 roku ukończył Akademię Teatralną w Warszawie. Zadebiutowała w słynnej serii „Złotopolscy”, wcielając się w rolę Kate.

Pierwsze kroki na planie Małgorzata Socha stawiała, grając w takich serialach jak „Zostać miss” oraz „Na Wspólnej”. W kolejnych latach widzowie mogli zobaczyć ją w takich produkcjach jak „Zakręcone” oraz „Tylko miłość”. Ważnym momentem w jej karierze był casting do „BrzydUli”. Obecnie Socha jest kojarzona przede wszystkim z rolą Violetty Kubasińskiej z popularnej serii z Julią Kamińską. Zagrała też w kontynuacji serialu.

Małgorzata Socha wystąpiła też na dużym ekranie, grając w takich filmach jak „S@motność w sieci”, „Weekend”, „Śniadanie do łóżka”, „Och, Karol 2”, „Wkręceni 2” i „Jak poślubić milionera”. W 2021 roku wręczono jej Telekamerę w kategorii Aktorka.

Prywatnie Małgorzata Socha od 2008 roku jest żoną Krzysztofa Wiśniewskiego. Gwiazda nie pokazuje swojego męża w mediach zbyt często i nie lubi chwalić się osobistym życiem. Jest mamą trójki dzieci: Zofii, Barbary oraz Stanisława.

Wojciech Olkusnik/East News

