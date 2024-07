Fani słynnej telenoweli Ilony Łepkowskiej uwielbiają pary takie jak ta, którą tworzą Magda i Andrzej. „M jak miłość” przyzwyczaiło nas do tego, że nawet jeśli bohaterom udaje się stworzyć związek, z czasem ich relacje są wystawiane na bardzo trudne próby. Nie inaczej jest w przypadku postaci granych przez Annę Muchę i Krystiana Wieczorka. Oboje musieli zmierzyć się z miłosnymi perypetiami, zanim uwili sobie ciepłe gniazdko. W ich życiu pojawiły się zdrady, niechciane ciąże, konflikty z bandytami, poważne choroby, a także poronienie. Magda i Andrzej z „M jak miłość” to idealny przykład skomplikowanego związku, który telewidzowie obserwują z wypiekami na twarzy. Fani kultowej już „Emki” obawiają się, że ich ulubieńcy niedługo pożegnają się z serialem. Co wiemy o ich wątku? Czy Magda i Andrzej odejdą z „M jak miłość”?

Fani popularnej „Emki” dobrze wiedzą, kim są Magda i Andrzej. „M jak miłość” przyciąga telewidzów dramatycznymi losami bohaterów, którzy często mimo niepowodzeń szukają tytułowego uczucia. Nie inaczej jest w przypadku Magdy i Andrzeja z „M jak miłość”. Ją poznajemy jako młodą studentkę psychologii, współlokatorkę i przyjaciółkę Kingi Zduńskiej (Katarzyna Cichopek) oraz jej męża Piotra (Marcin Mroczek). Grana przez Annę Muchę dziewczyna jest pewna siebie i otwarta. Choć wyróżnia ją przebojowość i temperament, nie ma szczęścia w miłości.

Pierwszym mężczyzną, jakim zawrócił Magdzie w głowie, jest Kamil. „M jak miłość” to jednak serial, w którym nie brakuje nieszczęśliwych związków. Grany przez Marcina Bosaka bohater okazuje się nieodpowiedzialny, zagubiony i niewierny. W dodatku nie wspiera Magdy Marszałek, gdy kobieta zachodzi w ciążę, a później traci dziecko wskutek poronienia. Przez osobisty dramat dziewczyna opuszcza też pierwszy rok studiów. Natomiast jej ukochany wyprowadza się z Polski do Wielkiej Brytanii. Po zamieszkaniu w Londynie zrywa kontakt z Magdą, która przez długi czas dochodzi do siebie.

Magda Marszałek z „M jak miłość” nie stroni od skomplikowanych relacji i po latach wdaje się w romans z ojcem Kamila Gryca (Marcin Bosak). Kobieta próbuje też szczęścia z Pawłem (Paweł Mroczek), bratem bliźniakiem męża Kingi Zduńskiej. Para była nawet narzeczeństwem. Mężczyzna oświadczył się Magdzie w dramatycznych okolicznościach, gdy ta leżała w szpitalu z powodu choroby serca.

Magda ma na koncie dwa nieudane małżeństwa. Najpierw została żoną bogatego Saszy Maksymowicza. Później wzięła ślub z Olkiem Chodakowskim. Po licznych zdradach drugiego męża postanowiła się rozwieść. Szczęście znalazła dopiero u boku Andrzeja Budzyńskiego. Ale czy na długo? Warto przypomnieć, że grana przez Annę Muchę bohaterka wspierała akcje humanitarne i przez kilka miesięcy była w Sudanie. Tam zachorowała na malarię.

Wśród telewidzów ogromne emocje wywołuje związek, który tworzą Magda i Andrzej. „M jak miłość” to serial, w którym niewiele pierwszych poważnych relacji kończy się szczęśliwie. Podobnie jest w życiu Andrzeja Budzyńskiego, którego gra Krystian Wieczorek. Mężczyzna walczy o serce Marty Mostowiak (Dominika Ostałowska) i wreszcie udaje mu się przekonać do siebie kobietę. Prawnik jednak ma problemy z dochowaniem wierności. Do kryzysu w relacji doprowadza wiadomość, że tuż przed ślubem mężczyzna miał romans z Agnieszką Olszewską (Magdalena Walach). Po zdradzie Marta porzuca partnera. Para godzi się, gdy adwokat pomaga w leczeniu córki ukochanej.

Andrzej Budzyński w swoim życiu musi mierzyć się także z gangsterami – Krzysztofem Holtzem i Wojdasem. Pod presją prawnik przyczynia się do uwolnienia członka mafii, który siedział w więzieniu. W zamian za to dostaje od przedstawicieli półświatka pieniądze, które przeznacza na cele dobroczynne. Jednak z czasem przestępcy ponownie zaczynają nachodzić Andrzeja i Martę. Gdy sytuacja stała się niebezpieczna, mężczyzna zgłasza sprawę na policję. Spokój przychodzi, dopiero gdy Wojdas umiera w więzieniu.

Rodzina Mostowiaków może liczyć na pomoc Andrzeja w trakcie sądowej batalii z Jane Bufford, która chce odebrać im majątek. Później w życiu Andrzeja Budzyńskiego pojawiają się kolejne poważne problemy osobiste. Po badaniu krwi, na które prawnik idzie z przyjacielem, okazuje się, że mężczyzna może być chory na białaczkę. Przeczuwając najgorsze, mąż Marty Mostowiak spisuje testament. W chwili uniesienia jest bliski zdrady kobiety z Sonią (Barbara Wypych). O wszystkim dowiaduje się jego żona. Wkrótce okazuje się, że Andrzej jest zdrowy, ale jego małżeństwo z czasem się rozpada. Na jego drodze pojawia się Magda Marszałek.

Do jednych z najbardziej emocjonujących wątków należy historia małżeństwa, które tworzą Magda i Andrzej. „M jak miłość” znane jest z bohaterów, którzy napotykają wiele problemów na drodze do szczęścia. Choć Budzyńscy przez długi czas uchodzą za zgraną i udaną parę, to w ich relacji wreszcie pojawia się bardzo poważny kryzys. Jak to często bywa w kultowej telenoweli, powodem okazuje się niewierność.

W pewnym momencie Andrzej Budzyński popełnia straszny błąd. Mężczyzna zdradza Magdę podczas branżowego wyjazdu. Początkowo ulega urokowi prawniczki Julii, ale nie przyznaje się żonie do niewierności. Z czasem jednak prawda wychodzi na jaw. Magda widzi, że coś jest nie tak z jej mężem. Gdy dowiaduje się, co zrobił Andrzej, wydaje się, że ich małżeństwo za moment się rozpadnie.

Telewidzowie długo zastanawiali się, czy ich ulubiona para się rozejdzie. Tymczasem po długich staraniach Andrzeja żona wreszcie mu wybacza. Między bohaterami dochodzi do zbliżenia, ale to nie znaczy, że Magda o wszystkim zapomina. Para cały czas pracuje nad tym, by wyjść z kryzysu i odbudować utracone zaufanie. Wtedy pojawia się kolejne zagrożenie.

Pracująca z prawnikiem Julia czuje się odrzucona i knuje intrygę, by jak najbardziej zaszkodzić mężowi Magdy. Fani telenoweli Ilony Łepkowskiej obawiają się, że chwilowy spokój w małżeństwie bohaterów granych przez Annę Muchę i Andrzeja Budzyńskiego za chwilę zostanie zburzony.

Widzowie cały czas zastanawiają się, jak skończą Magda i Andrzej. „M jak miłość” nieustannie zaskakuje, o czym fani telenoweli doskonale wiedzą. Wśród uważnych Polaków pojawiła się obawa, że grający Andrzeja Budzyńskiego, aktor niedługo pożegna się z produkcją TVP. Czy Krystian Wieczorek odchodzi z „M jak miłość”?

Trzeba przyznać, że scenarzyści nie oszczędzają Andrzeja Budzyńskiego. Najpierw o mężczyznę walczyły Magda Marszałek oraz Julia. Gdy wreszcie prawnik związał się z kobietą graną przez Annę Muchę, ich małżeństwo zostało wystawione na próbę. Jednak kolejny ruch twórców wbił telewidzów w fotele.

W pewnym momencie Andrzej Budzyński wybrał się na pogrążoną w wojnie Ukrainę. Mężczyzna wyruszył w poszukiwaniu bliskich małej Nadii – dziewczynki, którą Magda odnalazła w lesie. Z podsłuchanej rozmowy wynikało, że autokar, którym jechał bohater, uległ poważnemu wypadkowi, w którym zginęło kilkoro pasażerów. Na pomoc wyruszy mu Kamil Gryc.

Ulubieńcy widzów nierzadko żegnają się z „M jak miłość” w szokujących okolicznościach. Wystarczy przypomnieć sobie brawurową jazdę i wypadek Hanki Mostowiak, która wjechała w kartony. Jak na razie jednak Krystian Wieczorek nie potwierdził rozstania z serialem. Dodatkowe obawy fanów telenoweli wywołał fakt, że aktor dołączył do obsady konkurencyjnej produkcji, „Pierwsza miłość”. Obecnie nic nie wskazuje na to, że Krystian Wieczorek odchodzi z „M jak miłość”. Jeśli chcecie poznać losy innych polskich aktorów serialowych, zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na ten temat.

Fani z wypiekami na twarzy obserwują, jak radzą sobie serialowi Magda i Andrzej. „M jak miłość” to serial, w którym wszystko jest możliwe – niestety także zamknięcie wątku uwielbianych bohaterów. W ostatnim czasie telewidzowie zaczęli się zastanawiać, czy Anna Mucha odchodzi z „M jak miłość”. Nie wszyscy wiedzą, że aktorka pojawiła się popularnej „Emce” dzięki ówczesnemu partnerowi, Kubie Wojewódzkiemu.

Serialowa Magda na planie „M jak miłość” spędziła dwadzieścia lat. Jednak miała pewne przerwy. W ostatnim czasie wróciły doniesienia, według których Anna Mucha odejdzie z produkcji TVP. Plotki nabrały na sile po tym, jak zwolniono Barbarę Kurdej-Szatan. Obie panie są prywatnie przyjaciółkami. Telewidzowie obawiali się, że gwiazda żegna się z „Emką”.

W rozmowie z mediami Anna Mucha jednak zaznacza, że nie odchodzi z „M jak miłość”. Aktorka jest związana z serialową Magdą i uwielbia wątek swojej bohaterki. Dla fanów telenoweli Ilony Łepkowskiej to z pewnością spora ulga.

Telewidzowie często zastanawiają się, jacy prywatnie są Magda i Andrzej. „M jak miłość” wykreowało mnóstwo gwiazd, które dzisiaj cieszą się wielką sławą. Anna Mucha rozpoczęła karierę aktorską już jako dziecko. Gdy miała dziewięć lat, zagrała Sabinkę w filmie „Korczak” Andrzeja Wajdy. Przełomem w jej karierze była rola Danki Dresner w „Liście Schindlera” Stevena Spielberga. Później wielokrotnie mogliśmy zobaczyć artystkę zarówno na dużym, jak i małym ekranie. Współpracowała m.in. z Patrykiem Vegą.

Prywatnie Anna Mucha była w nieformalnym związku z Kubą Wojewódzkim w latach 2003-2007. Jej sesja dla magazynu „Playboy” zrobiła furorę i sprawiła, że gazeta sprzedała się w rekordowym nakładzie. Później związała się z Marcelem Sorą, z którym ma dwoje dzieci: córkę Stefanię oraz syna Teodora. Od 2020 roku aktorka jest partnerką aktora Jakuba Wonsa. Jeśli interesują was życia polskich aktorek serialowych, zachęcamy do przeczytania naszego tekstu na ten temat.

Widzowie chcą wiedzieć, jacy prywatnie są Magda i Andrzej. „M jak miłość” sprawiło, że mężczyzna dzisiaj cieszy się dużą rozpoznawalnością. Krystian Wieczorek nie zawsze interesował się aktorstwem. W wolnym czasie artysta wychowany na Dolnym Śląsku uwielbiał ćwiczyć taekwondo. Choć musiał aż trzykrotnie zdawać na studia, nie poddał się.

W plebiscycie „Viva! Najpiękniejsi” Krystian Wieczorek został uznany za najprzystojniejszego mężczyznę polskiego show-biznesu. Do jego najbardziej rozpoznawalnych ról należą Major Martin Halbe w serialu „Czas honoru” oraz Paweł Anuszkiewicz w „To nie koniec świata!”. Kilka razy pojawił się też na dużym ekranie. Prywatnie artysta od 2016 roku jest mężem aktorki Marii Szafirskiej. Kobietę poznał na planie serialu „M jak miłość”. W 2018 roku został ojcem córki Anieli.

W świadomości milionów Polaków Anna Mucha i Krystian Wieczorek żyją jako serialowi Magda i Andrzej. „M jak miłość” nie jest jedynym tytułem, z którego znana jest aktorka. Poniżej prezentujemy listę filmów i seriali, w jakich wystąpiła Anna Mucha.

„Za marzenia”

„Miłość, seks & pandemia”

„Niewidzialna wojna”

„Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4”

„Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle 2”

„Pitbull. Nowe porządki”

„Och, Karol 2”

„Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”

„Panna nikt”

„Lista Schindlera”

„Chłopaki nie płaczą”

Dla fanów popularnej „Emki” Anna Mucha i Krystian Wieczorek to przede wszystkim serialowi Magda i Andrzej. „M jak miłość” nie jest jedyną produkcją na jego koncie. Poniżej prezentujemy listę filmów i seriali, w jakich zagrał aktor. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o „M jak miłość”, zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na ten temat.

