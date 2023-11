Postanowi sobie, że nie będzie płakać, że musi być silna dla dzieci. Ale będzie jej strasznie trudno. Stres będzie ją niszczył od środka. W końcu wszyscy bliscy zaczną ją nakłaniać do tego, żeby wyjechała i zmieniła otoczenie. Joanna nie będzie chciała, ale w końcu Wojtuś ją poprosi, żeby wyjechali, bo wszystko przypomina mu tatę. To ją przekona i Asia na jakiś czas zniknie, z całą rodziną wyjedzie na długie wakacje. Ta przerwa w jej wątku, wynika też z tego, że kiedy graliśmy scenę śmierci Tomka, to zmarł pan Witold Pyrkosz i stało się jasne, że grana przez niego postać też umrze. W serialu wszyscy będą ich opłakiwać, więc scenarzyści uznali, że nie należy pokazywać przygnębionej po stracie męża Asi, bo tyle smutku to dla widza za dużo. Poza tym sama poprosiłam o to, by na jakiś czas skrócić mój wątek w „M jak miłość” ze względu na próby do nowego musicalu „Chicago” w Teatrze Variete i zdjęcia do nowego serialu „W rytmie serca” - zdradziła w magazynie "Party" Basia Kurdej-Szatan.