Już w najbliższy poniedziałek 11 września odcinek, w którym Tomek Chodakowski umrze. Emisja 1311. odcinka "M jak miłość" w TVP2 o 20.50. Tomek umrze godzinę po tym, jak wybudził się ze śpiączki. A my już teraz pokażemy Wam zdjęcia z pogrzebu serialowego Tomka. Pogrzeb policjanta odbył się z honorami.

Asia będzie krzyczeć z rozpaczy, kiedy zobaczy puste łóżko w szpitalu i zemdleje.

- Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by go uratować, ale serce nie wytrzymało.