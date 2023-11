Było mi trudno, bo byłam nowa, musiałam się dopiero nauczyć pracy na planie i ją polubić. Padają słowa „Kamera, akcja!” i trzeba być od razu najlepszym, bo nie ma czasu na duble. A współpraca z Andrzejem rzeczywiście była rożna. Raz się śmialiśmy i żartowaliśmy, a raz sprzeczali. On, jak każdy artysta ma swoje przyzwyczajenia i spojrzenie na ten zawód, a że ja jestem niepokorna, to leciały wióry. Ekipa się z nas śmiała, że kłócimy się jak stare małżeństwo. A teraz, gdy już się dotarliśmy, to on zrezygnował - skomentowała prace na planie serialu i z Andrzejem Młynarczykiem - Basia Kurdej-Szatan.