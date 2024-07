Kamilla Baar gdziekolwiek się pojawi, wzbudza zainteresowanie. Kamilla Baar – gwiazda serialu "Niania w wielkim mieście" uchodzi za ikonę stylu i jedną z najlepiej ubranych gwiazd polskiego show-biznesu.

Czy czuje, ze wyznacza modowe trendy?

- Nie wyceniam siebie na bazie uznania dla mojego stylu ubierania się. Choć oczywiście każda pochwała sprawia mi radość. Kocham życie. Jestem optymistką. I manifestuję to również swoim wyglądem. Ubieram się tak, jak czuję. To się podoba. I to jest super – powiedziała w "Fakt tv" aktorka, wcielająca się w postać Moniki, szefową agencji niań, w serialu "Niania w wielkim mieście".