Joanna Koroniewska: „M jak miłość” i rola Małgosi Mostowiak

Rozmawiając o najpopularniejszej polskiej telenoweli, nie można pominąć Małgosi Mostowiak, którą zagrała Joanna Koroniewska. „M jak miłość” stało się ważnym, prawdopodobnie najważniejszym punktem w telewizyjnej i filmowej karierze pochodzącej z Torunia aktorki. Joanna Koroniewska rozpoczęła przygodę z serialem już od wyemitowanego 4 listopada 2000 roku pierwszego odcinka, jako bardzo młoda, początkująca, dwudziestodwuletnia artystka. Jej historia w „M jak miłość” trwała aż trzynaście lat. Aktorka na oczach milionów widzów stała się dojrzałą kobietą. Wreszcie Koroniewska pożegnała się z rolą Małgosi Mostowiak, wywołując niemałe zamieszanie w mediach. Choć gwiazda z sentymentem wspomina pracę na planie telenoweli, to zdradziła, że miała ona też ciemne strony. Mimo że „M jak miłość” to już przeszłość dla Joanny Koroniewskiej, sposób, w jaki zakończono wątek jej bohaterki, nadal daje szanse na powrót aktorki. Plotki o ponownym dołączeniu do obsady wracają jednak jak bumerang. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że Joanna Koroniewska ma inny pomysł na swoją karierę, która nie jest mocno związana z telewizją. Jakie były losy Małgosi Mostowiak? Dlaczego Koroniewska postanowiła opuścić „M jak miłość”? Co mówi na temat ewentualnego powrotu do serialu?

Już w pierwszym odcinku popularnej telenoweli Ilony Łepkowskiej pojawia się Joanna Koroniewska. „M jak miłość” to przede wszystkim serial o losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków: Barbary i Lucjana oraz ich dzieci. Rola najmłodszej córki seniorów rodu przypadła właśnie Joannie Koroniewskiej. Dwudziestodwuletnia wówczas aktorka rozpoczęła pracę na planie, będąc jeszcze studentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Widzowie szybko pokochali Małgosię Mostowiak. Młodą bohaterkę poznajemy w momencie, w którym wkracza w dorosłość i znajduje się na życiowym rozdrożu. Córka Basi i Lucjana napisała maturę, ale nie dostała się na wymarzone studia. Początkowo dziewczyna przeżywa niepowodzenie, ale nie załamuje się i postanawia, że przeprowadzi się do Warszawy.

W stolicy grana przez Joannę Koroniewską w „M jak miłość” Małgosia Mostowiak uczęszcza na kursy przygotowawcze do studiów na wydziale architektury krajobrazu. Udaje jej się też zatrudnić w u architekta i swojego wykładowcy. Przeprowadzka do Warszawy niesie za sobą nie tylko zmiany w życiu zawodowym, ale również uczuciowym. Małgosia wplątuje się w romans ze starszym pracodawcą. Wkrótce okazuje się, że mężczyzna jest żonaty. Ostatecznie bohaterka grana przez Joannę Koroniewską zrywa relację z wykładowcą, a gdy oblewa u niego egzaminy, rezygnuje ze studiów i wraca do rodzinnej Grabiny.

Życie Małgosi Mostowiak zaczyna się kręcić wokół związku z Michałem Łagodą. Para zamieszkuje razem i bierze ślub, choć oczywiście nie może się obyć bez komplikacji. Gdy jej mąż wdaje się w romans z innym mężczyzną, dziewczyna wchodzi w związek ze Stefanem Mullerem. Niestety drugie małżeństwo bohaterki Joanny Koroniewskiej także okazuje się niewypałem. Kolejnym mężczyzna, który zawraca jej w głowie, jest Tomasz Chodakowski. To z nim doczekała się syna Wojtka i adoptowała córeczkę Zosię. Jednak i ta relacja nie przetrwała próby czasu. Za to odzywa się dawna miłość. Małgosia schodzi się z Michałem Łagodą i razem z nim wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Para planuje tam drugi ślub. Ostatecznie bohaterowie nie stają na ślubnym kobiercu. Na autostradzie dochodzi do tragicznego wypadku, w którym wybranek najmłodszej córki Basi i Lucjana Mostowiaków ginie. Powiedzieć, że życie uczuciowe Małgosi jest pełne zawirowań, to jak nie powiedzieć nic.

Kilkanaście lat po premierze telenoweli fani zaczęli się, zastanawiać, co zrobi Joanna Koroniewska. „M jak miłość” bez Małgosi Mostowiak? Plotki o odejściu aktorki pojawiły się w 2012 roku. Szybko okazało się, że to więcej niż medialne spekulacje. Wreszcie sama gwiazda potwierdziła, że po trzynastu latach pracy na planie jej drogi z popularnym serialem się rozeszły. Jak twórcy rozwiązali ten wątek? Postanowili, że nie uśmiercą najmłodszej córki Basi i Lucjana Mostowiaków.

Po tragicznym wypadku, w którym Małgosia Mostowiak traci ukochanego Michała Łagodę, bohaterka znika w tajemniczych okolicznościach. Kobieta nie kontaktuje się z rodziną. Dopiero po pewnym czasie okazuje się, że dołączyła do sekty. Z czasem Małgosia ma coraz większe problemy ze zdrowiem psychicznym i ostatecznie ląduje w szpitalu psychiatrycznym. Gdy Maria próbuje się dowiedzieć, co się dzieje z jej młodszą siostrą, słyszy, że Małgosia wypisała się z ośrodka i nie zamierza kontaktować się z rodziną.

Scenarzyści dobrze wiedzą, że papier przyjmie wszystko, ale widzowie byli żywo zainteresowani prawdziwym powodem odejścia Joanny Koroniewskiej. W takich sytuacjach fani nierzadko wyczuwają konflikt między ulubionymi aktorami a twórcami. W rozmowie z mediami gwiazda telenoweli wreszcie zdradziła prawdę. Serialowa Małgosia po trzynastu latach na planie „M jak miłość” chciała, w końcu móc skupić się na rodzinie oraz innych projektach. Artystka przyznała, że format telenoweli jest bardzo angażujący, a mama Janiny i Helenki chciała wreszcie spędzić wakacje z dziećmi, a nie wysyłać dziewczynki na obozy.

Później na jaw wyszła informacja, która mogła zszokować telewidzów. Okazało się, że Joanna Koroniewska… nie przepadała za graną przez siebie postacią. Kolejnym problem leżał w reakcji, niektórych fanów. Nie wszyscy potrafili oddzielić Małgosię Mostowiak od Joanny Koroniewskiej, co dla aktorki miało bardzo przykre konsekwencje. Szczególnie po rozstaniu bohaterki ze Stefanem Mullerem. Na artystkę w życiu prywatnym spadła fala hejtu. Liczne romanse wykreowanej postaci sprawiły, że Joanna Koroniewska była obrażana m.in. na przystankach autobusowych. Największą niechęć do siebie odczuła w 2006 roku, gdy występowała w „Tańcu z gwiazdami”. Po pierwszym odcinku programu aktorka była na ostatnim miejscu w tabeli. Czuła, że ludzie jej nie znoszą.

Obsadę telenoweli w 2013 roku na dobre opuściła Joanna Koroniewska. „M jak miłość” bez Małgosi Mostowiak to dla wielu widzów już nie ten sam serial. Choć aktorka odeszła z produkcji już dekadę temu, do mediów nadal wracają plotki o tym, że gwiazda ponownie ma się pojawić na planie. Jednak w rozmowach z dziennikarzami Joanna Koroniewska konsekwentnie zaprzecza. Przyznaje, że ma pewien sentyment do telenoweli i kolegów oraz koleżanek, ale to już dla niej zamknięty rozdział.

Po latach Joanna Koroniewska przyznała, że wyssane z palca doniesienia o jej powrocie do „M jak miłość” zaczęły już ją irytować. Pewna plotka szczególnie ją zdenerwowała. W mediach pojawiła się wiadomość, że Koroniewska nie zgodziła się zagrać w scenie pogrzebu po śmierci Witolda Pyrkosza. Aktorka podkreśliła, że nigdy nie dostała takiej propozycji od twórców serialu. Jeśli interesujecie się karierami polskich aktorek serialowych, zachęcamy was do zapoznania się z naszą listą.

Telenowela Ilony Łepkowskiej nie jest jedyną produkcją, w jakiej zagrała Joanna Koroniewska. „M jak miłość” to jednak z pewnością najważniejsza seria w karierze aktorki. Po rozstaniu z serialem TVP artystka nie podbiła telewizji i kina. W 2016 roku zagrała w krótkim, surrealistycznym dramacie „Kres nieskończoności” razem z Bartłomiejem Kasprzykowskim i Tamarą Arciuch. Później widzowie mogli zobaczyć Joannę Koroniewską w serialu „Ślad”, w którym wcieliła się w rolę nadkomisarz Mai Olender. W obsadzie produkcji znaleźli się tacy aktorzy i aktorki jak Cezary Łukaszewicz, Mariusz Jakus, Agnieszka Kawiorska, Piotr Witkowski oraz Aleksandra Hamkało. Jeszcze będąc częścią ekipy „M jak miłość”, Joanna Koroniewska wystąpiła w komediowej serii „Daleko od noszy 2” jako mecenas Alicja. Jeśli interesują was losy polskich aktorek serialowych po 40, zachęcamy do zapoznania się z naszym zestawieniem.

Wśród gwiazd, które swoich partnerów i partnerki poznali na planie, jest też Joanna Koroniewska. „M jak miłość” od lat przyciągało dziennikarzy. Na planie telenoweli pojawił się kiedyś Maciej Dowbor. Syn Katarzyny Dowbor zabrał ze sobą kamerę i przeprowadzał wywiady z aktorami grającymi w produkcji TVP. Podczas rozmowy z Joanną Koroniewską coś zaiskrzyło. Od tej pory para jest nierozłączna. Aktorka i dziennikarz wychowują dwie córki: Janinę i Helenkę. Jednak nie wszystko było tak oczywiste i łatwe na początku. W momencie poznania oboje byli w związkach. Jak się okazało – nieszczęśliwych.

Para gwiazd z Torunia pobrała się w 2014 roku, gdy na świecie była już ich córeczka Janina (urodzona w 2009 roku). Cztery lata po ślubie Joanna Koroniewska urodziła drugą dziewczynkę, Helenkę. Małżeństwo prowadzi w mediach społecznościowych znane już wśród internautów spotkania z gwiazdami, czyli „Domówkę u Dowborów”. Wymyślili ten show w trakcie pandemii. Aktorka i dziennikarz znalazła też swój raj na ziemi, inwestując w apartament w Hiszpanii.

Wielu telewidzów nadal interesuje Joanna Koroniewska. „M jak miłość” nie jest jedyną produkcją, w jakiej zagrała żona Macieja Dowbora. Poniżej przedstawiamy listę filmów i seriali, w jakich możecie zobaczyć aktorkę. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o „M jak miłość”, zapraszamy do naszego artykułu o serii.