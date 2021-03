Mateusz Pawłowski rozpoczął swoją karierę dzięki udziałowi w kultowym serialu „Rodzinka.pl”, który zadebiutował na antenie TVP w 2011 roku. Chłopak miał wtedy zaledwie siedem lat i wcielił się w rolę najmłodszego syna Natalii i Ludwika Boskich (Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak). Widzowie szybko pokochali otwartość serialowego Kacperka, jego naturalność i charakterystyczny śmiech, nazywany przez głównego bohatera "kosmicznym śmiechem". Teraz, gdy od głośnego zakończenia serialu minął już ponad rok, sympatycy produkcji zadają sobie pytanie, co słychać u Kacperka Boskiego, i czy bardzo się zmienił.

Jak teraz wygląda serialowy Kacperek z "Rodzinki.pl"?

Trzeba przyznać, że "Rodzinka.pl" to prawdziwa fabryka dziecięcych gwiazd. To dzięki temu kultowemu serialowi TVP sławę zyskali m.in. Maciej Musiał, wcielający się w najstarszego syna serialowych Boskich, Adam Zdrójkowski, grający średniego syna charyzmatycznego małżeństwa, jak również partnerujące im Wiktoria Gąsiewska, czy jedna z najlepiej zarabiających aktorek młodego pokolenia - Julia Wieniawa.

Także odtwórca roli najmłodszego z klanu Boskich - Mateusz Pawłowski - dzięki kultowej produkcji TVP zyskał ogromną sławę. Choć "Rodzinka.pl" była jego debiutem, później można go było zobaczyć również w innych produkcjach, m.in. w serialu "Opowieści kota Śpiocha". Oprócz tego użyczył swojego głosu w serialu "Pinokio" oraz w filmie "Uwolnić Mikołaja!". I gdy wydawać by się mogło, że chłopak pójdzie w ślady starszych kolegów i koleżanek z planu "Rodzinki.pl", to tuż po głośnym zakończeniu serialu w lutym 2020 roku, Mateusz Pawłowski wycofał się z show-biznesu.

Jak dziś wygląda i czym się zajmuje serialowy Kacperek z "Rodzinki.pl"? Takie pytanie zadają sobie fani kultowej serii, do której Mateusz Pawłowski dołączył w wieku siedmiu lat. Wszyscy doskonale pamiętamy go jako uroczego urwisa, który chętnie płatał figle nie tylko swoim rodzicom, a przede wszystkim braciom, niejednokrotnie wprawiając ich w zakłopotanie. Dziś wcielający się w niego Mateusz Pawłowski ma już 17 lat i choć wycofał się z show-bizu, nadal regularnie prowadzi swoje instagramowe konto, które śledzi ponad 67 tys. osób.

To właśnie z mediów społecznościowych możemy dowiedzieć się, że nastolatek jest miłośnikiem rapu - w 2020 roku nagrał nawet własną wersję #hot16Challenge. Chłopak uwielbia naturę i chętnie spędza czas na wolnym powietrzu.

Mateusz Pawłowski wyrósł na prawdziwego przystojniaka i już niedługo będzie łamał kobiece serca.

Instagram

Pomimo iż chłopak już ponad rok temu zakończył prace nad serialem "Rodzinka.pl", to nadal utrzymuje kontakt z resztą obsady.

Instagram

Podobnie, jak serialu, także w życiu prywatnym Mateusz Pawłowski stawia na wygodę, częściej sięgając po oversizowe bluzy, niż eleganckie koszule.

Instagram

Serialowych rodziców Kacperka w "Rodzince.pl" grali Tomasz Karolak i Małgorzata Kożuchowska.