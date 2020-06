Zobacz, jak dziś wygląda "pierwszy" Łukasz z "M jak miłość"! Franek Przybylski wyrósł na prawdziwego przystojniaka

W latach 2000-2006 Łukasza Wojciechowskiego, syna Marty Mostowiak (Dominika Ostałowska) w hitowej produkcji "M jak miłość" grał Franciszek Przybylski. W kolejnych latach w rolę Łukasza wcielali się Adrian Żuchewicz oraz od 2019 roku Jakub Józefowicz, syn Janusza Józefowicza. Jeśli zastanawiacie się, jak dziś wygląda 27-letni Franek Przybylski, spieszymy z odpowiedzią!

Jak dziś wygląda "pierwszy" Łukasz z "M jak miłość"?

Franciszek Przybylski zyskał ogromną popularność dzięki serialowi "M jak miłość". Po 6 latach występów syn reżyserki Agnieszki Glińskiej zrezygnował z serialu. Ale czy to oznacza, że porzucił aktorstwo? Nie do końca - sporadycznie pojawiał się w większych i mniejszych produkcjach (m.in. filmy "#wszystkogra" czy "Galerianki"), ale głównie skupił się na studiach na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi (tak przynajmniej informuje na swoim profilu na Instagramie). Na co dzień pracuje jako operator filmowy czy reżyser.

Jak wygląda dziś serialowy Łukasz? Franek Przybylski dość aktywny jest na swoim Instagramie, gdzie wrzuca różnego rodzaju filmy i zdjęcia.

Zobaczcie sami:

W 2017 roku Franciszek wystąpił na 38. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.