W "The Traitors" rywalizacja nabiera rozpędu, a gracze snują coraz to nowe podejrzenia, oskarżając pozostałych uczestników o pełnienie roli tytułowego "zdrajcy". I choć na okrągłym stole programu imię Tomasza padło zaledwie kilka razy, to mało kto wierzy, że ten charyzmatyczny, ciepły i pewny siebie strażak z Wielkiej Brytanii mógłby grać przeciwko dobru ogółu. Co ciekawe, udział w "The Traitors" nie jest dla Tomasza Wiśniewskiego pierwszą przygodą z telewizją w jego życiu. 40-latek to prawdziwy "wyjadacz" i pojawił się już w kilkunastu zagranicznych reality-show, w tym w "You can Dance" czy "Top Model", gdzie zdobył nagrodę publiczności i zaszedł aż do wielkiego finału. Zobaczcie, jak wyglądał kiedyś. Na zdjęciach sprzed lat aż trudno go rozpoznać!

Tomasz Wiśniewski z "The Traitors" wystąpił w kilkunastu zagranicznych reality-show

Tomasz Wiśniewski z 3. edycji "The Traitors" doskonale wie, jak grać w tę grę. Pewny siebie strażak z Wielkiej Brytanii ma za sobą bowiem ogrom specjalistycznych szkoleń, które doskonale przygotowały go do działania w ekstremalnych warunkach. Tomasz jest nie tylko sprawny fizycznie, zwinny i silny, co przydaje się w sportowych konkurencjach, ale też doskonale wie, jak zachować zimną krew, podczas gdy inni nie potrafią utrzymać emocji na wodzy. Nawet podczas ostatniej awantury Pawła i Kasi B. w "The Traitors" starał się łagodzić sytuację.

Co ciekawe, takie zachowanie jest nie tylko związane ze specyfiką pracy, jaką wykonuje uczestnik "The Traitors". Tomasz Wiśniewski ma za sobą bowiem pokaźne doświadczenie w pracy na planie telewizyjnym, wziął bowiem udział w aż 12 programach rozrywkowych.

Tomasz Wiśniewski z "The Traitors" pojawił się w hitowych brytyjskich reality show, jak: "Come Dine With Me", "Snog Marry Avoid", "Hot or Not", "May the Best House Win", "Tempting Fortune" czy "You Can Dance". Zwyciężył też teleturniej prowadzony przez Richarda Hammonda i Amandę Byram - "Total Wipeout" - polegający na rywalizacji na gigantycznym, ekstremalnym torze przeszkód, zbliżonym nieco formatem do "Ninja Warior". By tego było mało dotarł do wielkiego finału "Top Model" UK zdobywając nagrodę publiczności.

Tak wyglądał kiedyś Tomasz Wiśniewski z "The Traitors"

W "The Traitors" Tomasz Wiśniewski nie kryje zamiłowania do mody. Przystojny strażak nie tylko doskonale wie, jak wyeksponować swoją ozdobioną tatuażami muskulaturę, ale też nie boi się ekstrawaganckich fasonów, kontrastowych, neonowych połączeń kolorystycznych czy niecodziennych nakryć głowy, a jego znakiem rozpoznawczym jest charakterystyczny wąs. A jak wyglądał kiedyś?

Ponad dwie dekady temu Tomasz Wiśniewski pojawił się w brytyjskim "You Can Dance", wtedy zupełnie nie przypominał gracza, jakiego możemy oglądać w "The Traitors". Brak tatuaży, wąsa, a zamiast gładko zaczesanych pukli na jego głowie królował platynowy irokez połączony z pomarańczowymi, krótko przystrzyżonymi bokami.

Także w "Top Model UK, w którym wystąpił w 2014 roku, był wierny irokezowi inspirowanemu fryzurą rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, konkretnie z plemienia Mohawków. To właśnie wtedy zaszedł aż do wielkiego finału programu zdobywając nagrodę publiczności. Zobaczcie, jak zmieniał się Tomasz Wiśniewski z "The Traitors" na przestrzeni lat.

