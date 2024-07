Przed nami cztery premierowe odcinki „Barw szczęścia”, nowe odcinki już z początkiem stycznia! Co wydarzy się w 1569- 1572 odcinkach serialu? Emisja 2-5 stycznia, a u nas już teraz zwiastun!

Przede wszystkim: do obsady dołączy kolejna gwiazda! Łukasz Sadowski (Michał Rolnicki) powróci do programu ”Pytanie na śniadanie” z nową partnerką: Alicją Umińską. A piękną, pewną siebie dziennikarkę zagra Monika Dryl - popularna aktorka i wokalistka. Co jeszcze? Marta wyrzuci z domu Ernesta! Kasia Górka zacznie ulegać czarowi Madejskiemu? A co u innych? Zobacz zwiastun!

