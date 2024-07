Chwilę później dziennikarka sięgnie po telefon – i pokaże Marcie zapisane na nim zdjęcia.

- A co, jeśli ci udowodnię, że to prawda?(…) Miłosz i Monika się go boją. Płaczą na jego widok. Gdybyś widziała ich przerażone twarzyczki, gdy Piotr wchodzi do mieszkania... Jakie straszne rzeczy musiał im zrobić!

- Iga, tak ci się tylko wydaje i się nakręcasz…

- Myślisz, że oszalałam? Że go oskarżyłam bez powodu? Że to wszystko zmyśliłam? Wiedziałam, że nikt mi nie uwierzy... Dlatego zadzwoniłam na policję!