Związek na odległość jest trudniejszy od innych związków partnerskich. Miłość na odległość jest możliwa, ale wymaga wielu poświęceń i cierpliwości. Jest kilka zasad, których trzeba przestrzegać, aby związek na odległość był zgodny i miał sens.

Jak przetrwać w związku na odległość?

1. Kontakt – najważniejszy w związku na odległość jest kontakt. Warto porozumiewać się ze swoim partnerem codziennie, nie tylko rozmawiając przez telefon czy pisząc SMSy. Pomocne mogą być kontakty poprzez kamerkę internetową, która pozwala widzieć się nawzajem podczas rozmów.

2. Regularność rozmów – bywa tak, że nie ma czasu na długie rozmowy przez telefon. Ważniejsza jest jednak ich regularność, dlatego trzeba dbać o to, aby kontaktować się ze swoim ukochanym przynajmniej raz dziennie.

3. Listy miłosne – na papier można przelać wiele miłosnych słów i odczuć, które ciężko jest wyjawić przez telefon czy komunikator internetowy. Listy miłosne będą pamiątką na całe życie, a co więcej są doskonałą formą składania życzeń urodzinowych czy imieninowych.

4. Pozytywne myśli – związek na odległość przynosi ze sobą wiele pozytywów, takich jak: więcej czasu na spotkania z rodziną i przyjaciółmi, czy większa zażyłość pomiędzy partnerami żyjącymi na odległość. Partnerzy mający ograniczony kontakt starają się wykorzystać czas na rozmowy, najlepiej jak tylko potrafią.

5. Wspólne zajęcia – razem ze swoim ukochanym można znaleźć wspólne zajęcie i dzielić się wrażeniami. Obejrzeć ten sam film, przeczytać tę samą książkę, a potem podzielić się swoimi opiniami.

6. Zaufanie – nie kontroluj swojego partnera, gdyż każdy ma prawo do wolności. Jeśli zdecydowaliście się budować wspólne relacje powinnaś ufać partnerowi. Kiedy jesteś bardzo ciekawa, jak spędził dzień, czy gdzie teraz jest to go wprost o to spytaj, ale nie weryfikuj jego wersji. Ciągłe zainteresowanie partnera twoją osobą świadczy o tym, że zależy ma na związku. Dlatego trzeba panować nad zazdrością, a jeśli będzie inaczej może to doprowadzić do rozpadu związku.

7. Odwiedzanie – związek partnerski nie może opierać się cały czas na telefonach i rozmowach przez internet. Ludzie potrzebują wzajemnego kontaktu, a każdy potrzebuje się przytulić i poczuć bliskość drugiej osoby.

8. Pielęgnowanie uczucia – w czasie rozłąki trzeba pielęgnować uczucie. Jest to trudne zadanie, ale nie niemożliwe. Nie ma sensu kontrolować partnera. Wystarczy spytać jak spędził dzień i uwierzyć mu na słowo. Rozmawiać z nim na temat przyszłości i planować wspólne wakacje czy zamieszkanie razem.

9. Dążenie do zmniejszenia odległości – nie trzeba od razu zamieszkać w jednym mieszkaniu, ale stopniowo zbliżać się do siebie. W sprawach miłosnych wszystko należy załatwiać powoli.