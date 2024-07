Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia substancjami żrącymi

Kret, wybielacz, kapsułki do prania, kapsułki do zmywarki to nie tylko środki, które każda pani domu ma w swojej łazience ale również niebezpieczne substancje żrące, których spożycie grozi poparzeniem przełyku i organów wewnętrznych.