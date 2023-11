Yerba mate, czyli ostrokrzew paragwajski, pochodzi z Ameryki Południowej. Suszone i rozdrobnione liście tej rośliny zalane ciepłą lub zimną wodą są popularnym napojem w tej części świata. Swoją międzynarodową popularność yerba zawdzięcza zawartości dużej ilości składników odżywczych. Picie mate m. in. pozytywnie wpływa na stan skóry, przyspiesza efektywność kuracji odchudzających, chroni serce oraz opóźnia starzenie.

Reklama

Napój z ostrokrzewu paragwajskiego najlepiej przyrządzać z suszu. Korzystanie z yerby w postaci torebek do ekspresowego zaparzania nie tylko obniża walory smakowe, ale również zmniejsza zdrowotne właściwości mate. Warto zaopatrzyć się w bombillę (specjalną rurkę do picia), dzięki której do ust nie dostają się fragmenty listków.

Wpływ yerba mate na stan skóry

Yerba jest bogatym źródłem antyoksydantów, czyli substancji zwalczających wolne rodniki. Wolne rodniki są odpowiedzialne z przyspieszanie procesów degeneracyjnych w tym również mechanizmów starzenia. Picie yerba mate może opóźniać powstawanie zmarszczek. Ponadto napój ten wpływa pozytywnie na jędrność skóry zwiększając jej gęstość poprzez hamowanie rozpadu kolagenu i elastyny. Ze względu na działanie oczyszczające i moczopędne yerba jest również pomocna w walce z trądzikiem.

Yerba mate a odchudzanie

Picie mate przyspiesza i usprawnia pracę układu pokarmowego (likwiduje zaparcia) oraz zmniejsza apetyt. Zawarty w niej kwas chlorogenowy ogranicza przyswajanie cukrów z pożywienia oraz zapobiega przemianie komórek macierzystych w komórki tłuszczowe, co ma bezpośredni wpływ na redukcję tycia. Znajdujące się w liściach mate katechiny blokują rozpuszczalność tłuszczu w żółci, dzięki czemu jest on gorzej przyswajany. Jednocześnie pobudzają wydzielanie żółci, co ma bezpośredni wpływ na skuteczniejsze trawienie tłuszczów. Yerba zapobiega efektowi jojo dzięki temu, że spowalnia wypełnianie się komórek tłuszczowych, jednocześnie przyspieszając ich utlenianie (szczególnie w trakcie wysiłku fizycznego). Mate podnosi również wydolność organizmu, intensyfikuje szybkość spalania kalorii i opóźnia kumulację kwasu mlekowego w mięśniach, co jest szczególnie pomocne w czasie ćwiczeń. Picie naparu z yerba mate w trakcie diet eliminacyjnych sprzyja szybszemu wyrównywaniu poziomu elektrolitów, który wówczas może być zaburzony.

Pobudzające właściwości yerba mate

Zawarta w liściach ostrokrzewu paragwajskiego kofeina nie podrażnia żołądka jak ta, która jest obecna w kawie. Inne substancje działające pobudzająco zawarte w mate to teobromina i teofilina. Ponadto yerba nie powoduje charakterystycznego dla działania kawy roztrzęsienia, natomiast łagodnie pobudza, zwiększa koncentrację i niweluje uczucie senności. Wspiera pracę układu nerwowego dzięki zawartości witamin z grupy B (szczególnie kwasu pantotenowego – witaminy B5, która wspomaga procesy zapamiętywania), magnezu, wapnia i potasu.

Czy yerba mate szkodzi?

Ze względu na zawartość kofeiny picie mate nie jest wskazane w przypadku dzieci, kobiet w ciąży oraz osób cierpiących z powodu wrzodów żołądka. Ponadto należy pamiętać, że pobudzające właściwości tego napoju sprawiają, że pity w nadmiarze, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych może powodować problemy z zasypianiem i nadpobudliwość psychoruchową.

Inne właściwości yerba mate

Dzięki zawartym w mate ksantynom jej picie wspomaga leczenie astmy oraz infekcji dróg oddechowych. Obecne w niej saponiny mają działanie przeciwzapalne, co szczególnie dobrze wpływa na prawidłową pracę mięśnia sercowego. Ponadto picie napoju z ostrokrzewu paragwajskiego:

Reklama