Sporty wodne można można trenować oczywiście w Polsce, ale nic tak nie cieszy jak lazurowa ciepła woda, gwarancja świetnej pogody, biały piasek i znaczna odległość od domu. Dlatego im wcześniej zaplanujemy nasz wypad, tym taniej można będzie go zorganizować. Zwłaszcza, że sport wymaga wydatków.

Decydując się na aktywne wakacje, należy liczyć się nie tylko z wydatkami na przelot lub dojazd, hotel i wyżywienie, ale również opłatami dodatkowymi za wypożyczenie sprzętu lub przywiezienie własnego oraz opłatami za instruktorów. Jeśli już decydujemy się na wydanie znacznej kwoty, lepiej upewnić się, że wybrane miejsce jest tego warte.

Egipt - mekka nurków i windsurferów

Ciepłe wody Egiptu i jedne z najpiękniejszych raf na świecie przyciągają jak magnes. Niezależnie od miejsca zanurzenie, każdy płetwonurek będzie zachwycony bogactwem kolorów i życia. Należy jedynie pamiętać, że Morze Czerwone to głównie nurkowania z łodzi. Oznacza to, że o poranku cała grupa wsiada w na łódź i schodzi z niej dopiero późnym popołudniem. Dlatego takie wyprawy sprawdzają się lepiej, jeśli nurkuje cała rodzina lub grupa zaprzyjaźnionych osób. W ten sposób będziecie mogli cieszyć się wspólnie spędzonym czasem. Niestety większość plaż Morza Czerwonego jest skalistych i zejście do wody z brzegu wiąże się z wieloma niedogodnościami.

Ci, którzy chcą poznać prawdziwy Egipt, jeszcze nie w tak dużym stopniu tknięty przez cywilizację jak najpopularniejsze kurorty, powinni wybrać Dahab - mekkę płetwonurków i surferów. Jedno z niewielu miejsc, w których możliwe jest nurkowanie z brzegu. To tutaj padają rekordy Guinessa głębokich zanurzeń. Magiczne miejsce, jakim jest Blue Hole, to marzenie każdego początkującego adepta nurkowania.

Ponadto Dahab ma bardzo specyficzny klimat. Mimo wysokich temperatur wieją tam ciepłe, ale silne wiatry. To raj dla windsurferów i kitsurferów. Ci pierwsi, do wykonywania akrobatycznych ewolucji, wykorzystują deski z żaglem. Ale coraz popularniejszy jest kitsurfing - ta sama deska, ale zamiast klasycznego żagla używana jest czasza (odmiana latawca), przypięta do specjalnej uprzęży. Do uprawiania tego sportu wystarczą nawet płytkie wody - stąd często i sprzęt i instruktora można wynająć na plaży, w pobliżu hotelu.

Zaletą Egiptu jest także umiarkowana cena, której największą część stanowi oczywiście bilet lotniczy. Jednak jeśli przygotujemy odpowiedni kosztorys, okaże się że wczasy nad Morzem Czerwonym kosztują podobnie jak tygodniowy pobyt nad Bałtykiem, gdzie pogoda potrafi przysłowiowi “płatać figle”.

Chorwacja - raj dla żeglarzy i amatorów dobrego wina

Białe, skaliste wybrzeża i porty Chorwacji są idealne jeśli chodzi o rejsy. Różnej maści żaglowce przybijają każdego wieczoru do portów, zlokalizowanych na okolicznych wyspach. Dzień na łodzi, a wieczór w mieście, które pamięta często jeszcze czasy starożytnego Rzymu wydaje się idealnym połączeniem. To rozrywka dla zgranych i lubiących się osób, które mogą spędzać wiele godzin w swoim towarzystwie. Żeglowanie daje wiele satysfakcji, ale wymaga też odpowiedniego przeszkolenia. Woda może zmienić się w ciągu godziny z przyjaznej w zagrażającą bezpieczeństwu. Zaletą tego miejsca jest to, że łodzie można wypożyczyć na miejscu, a do Chorwacji w szybki i wygodny sposób dostać się samolotem. Najlepszą bazą wypadową jest oczywiście Split - to tam swoją podróż zaczynają miłośnicy żeglugi, kierując się ku kolejnym wyspom. Dodatkową atrakcją są skutery - zarówno wodne, jak i tradycyjne. To świetna forma rozrywki w czasie rejsu i sposób na zwiedzanie okolicznych miejscowości, zwłaszcza gajów oliwnych czy winnic i próbowanie okolicznych specjałów.

Austria - idealna na wypad samochodem

Austria jest jedną z bliższych lokalizacji, dlatego można zdecydować się nawet na krótszy wyjazd. To jednocześnie jedno z piękniejszych miejsc w Europie. Zazwyczaj większość osób korzysta z jej uroków zimą, podczas wypadów na narty, zwłaszcza na lodowiec. Tymczasem jej uroki są nie do przecenienia latem. To kraina ogromnych, głębokich, niezwykle malowniczych i przejrzystych górskich jezior (położonych u podnóża Alp), które dają możliwość uprawiania wielu sportów wodnych - od żeglarstwa, przez nurkowanie, nawet po windsurfing. Dodatkowo to raj dla wędkarzy, ponieważ w dużych akwenach ryb jest znacznie więcej niż w polskich jeziorach, a dodatkowo są znacznie większe.

Po dniu spędzonym nad wodą można wybrać się na wędrówkę świetnie oznaczonymi szlakami. Amatorzy wspinaczki, nawet tej na bardziej zaawansowanym poziomie, również będą zachwyceni. Wieczory można spędzić, korzystając z gościnności okolicznych mieszkańców. Niewielkie austriackie miasteczka są pełne kwater i apartamentów przeznaczonych na wynajem. Tradycyjne domki mają swój unikalny klimat, a w połączeniu z niesamowitym widokiem z okna, są gwarancją udanego wypoczynku.