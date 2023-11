Nurkowanie kusi możliwością obejrzenia podwodnego świata coraz większą liczbę osób. Poczucie przesunięcia własnych granic jest nie tylko wyzwaniem, ale pobudza wyobraźnię. Ponadto to doskonały sposób na wspólne spędzanie wolnego czasu, zwłaszcza jeśli zbliża się długi weekend majowy.

Kurs nurkowania lub tzw. intro (czyli zapoznanie ze sprzętem i podwodnym światem) zawsze należy odbywać pod opieką wykwalifikowanego instruktora. Woda nie jest naturalnym środowiskiem człowieka, dlatego tak ważne jest profesjonalne wsparcie podczas szkolenia.

Pierwsze kroki w nurkowaniu

Weekend majowy jest świetną okazją do rozpoczęcia przygody z nurkowaniem. Przede wszystkim dlatego, że nie da rady nauczyć się wszystkiego podczas jednych zajęć. Ponadto kilka wolnych dni gwarantuje ciągłość ćwiczeń, a przez to szybsze postępy i praktykę. Co najważniejsze, jeśli decydujemy się na kurs w polskich wodach, w tym okresie temperatura jest już znacznie wyższa niż na samym początku wiosny. Oczywiście zawsze wyjazd za granicę oznacza przyjemność zanurzenia się w błękitnej wodzie, która ma ponad 20॰C oraz podziwianie raf i ryb, które do tej pory można było obejrzeć tylko w filmach przyrodniczych. Jeśli jednak brak czasu lub środków finansowych uniemożliwia taką wyprawę, nic straconego. Nad jeziorami czy innymi zbiornikami wodnymi (np. zalane kamieniołomy) funkcjonują profesjonalne centra nurkowe, które bardzo łatwo znaleźć w internecie. Wystarczy tylko skontaktować się i umówić na kurs.

Jeśli pogoda skutecznie uniemożliwi wejście do wody, instruktorzy mogą zaproponować zajęcia basenowe, które są świetną opcją dla początkujących adeptów nurkowania. Tam, w komfortowych warunkach, można zapoznać się ze sprzętem i pierwszy raz “zejść pod wodę”.

Intro nurkowe – na czym polega?

Intro jest rozwiązaniem dla osób, które nie mają jeszcze pewności czy zdecydują się na kurs, lub po prostu nie dysponują wolnym czasem, aby wykonać całe szkolenie, a jednak chciałyby spróbować. To zanurzenie w towarzystwie instruktora, którego celem jest bardzo podstawowe zapoznanie się z procedurami, a przede wszystkim podziwianie podwodnego świata. Prowadzący nurkowanie jest całkowicie odpowiedzialny za jego przebieg. Często dobrze wykonane intro przekonuje nawet tych, którzy mają największe obawy przed wodą. Można je wykonać zarówno w Polsce, jak i za granicą, w wodach otwartych i na basenie - jest wśród podstawowych usług każdej bazy nurkowej. Jednak wcześniej warto poczytać w internecie opinie na temat instruktorów lub zapytać znajomych - być może jest wśród nich ktoś, kto już nurkuje.

Dodatkowym plusem jest fakt, że jeśli po intro zdecydujemy się na kurs, większość ofert przewiduje odliczenie kosztów pierwszego zanurzenia od ceny całego szkolenia.