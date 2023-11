Orzech włoski (łac. Juglans regia) jest popularnym drzewem rosnącym na terenie całej Polski. Jego owoce są nie tylko smaczne, ale również bogate w cenne dla ludzkiego organizmu związki. Są to przede wszystkim antyoksydanty, których orzech włoski posiada najwięcej wśród wszystkich orzechów.

Przygotowywana z jeszcze zielonych orzechów włoskich w łupinie nalewka to trunek bardzo skuteczny w walce z dolegliwościami trawiennymi. Często jest przyrządzana wyłącznie z tego powodu, ponieważ w smaku bywa gorzka i cierpka.

Orzechy włoskie składniki odżywcze, witaminy i minerały

Orzechy włoskie zawierają stosunkowo dużo tłuszczu – w 100 g orzechów znajduje się go ponad 60 g. Z tego względu taka ilość orzechów dostarcza aż około 700 kcal. Zalecana dzienna dawka orzechów włoskich to 30-40 g. Orzechy zawierają dużo błonnika pokarmowego, dzięki któremu ich jedzenie usprawnia pracę układu pokarmowego i hamuje nadmierny apetyt. Dlatego są szczególnie polecane (mimo swej kaloryczności) osobom będącym na dietach odchudzających oraz dbającym o szczupłą sylwetkę. Ponadto w orzechach włoskich znajdują się również takie składniki, jak: witamina A i E, witamina C, magnez, fosfor, witaminy z grupy B, żelazo, cynk, wapń, węglowodany, białko oraz kwas foliowy. Orzechy włoskie to również bogactwo cennych dla zdrowia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

Wpływ orzechów włoskich na organizm

Jedzenie zalecanej dobowej porcji orzechów włoskich prowadzi do szeregu korzystnych zmian w całym ciele. Przede wszystkim usprawnia się praca układu pokarmowego oraz obniża się poziom cholesterolu we krwi. Wysoka zawartość kwasu foliowego czyni orzechy doskonałą przekąską dla kobiet w ciąży. Związek ten wpływa pozytywnie na rozwój układu nerwowego dziecka.

Ponadto orzechy włoskie działają:

regulująco na pracę woreczka żółciowego,

ściągająco i odkażająco na cerę, szczególnie problematyczną np. trądzikową,

ochronnie na układ sercowo-naczyniowy,

wzmacniająco na system nerwowy, m. in. polepszają koncentrację i poprawiają nastrój,

profilaktycznie w zakresie zapobiegania nowotworom,

wspomagająco na układ odpornościowy,

opóźniająco na procesy starzenia się organizmu.

Lecznicze działanie wywaru z liści orzecha włoskiego

Obecne w liściach orzechów włoskich garbniki zwalczają nadpotliwość. Ponadto zawarte w nich flawonoidy działają ściągająco, dzięki czemu sporządzony z liści wywar jest szczególnie zalecany w przypadku hemoroidów oraz żylaków nóg. Napar można stosować w formie nasiadówek, kąpieli, kompresów i okładów.

Czy warto obierać orzechy włoskie z brązowej cienkiej skórki?

W przypadku orzechów włoskich sytuacja ze skórką jest podobna do warzyw i owoców. W skórce, która otacza białe chrupkie wnętrze i zaraz pod nią znajduje się najwięcej cennych składników. Jest ona delikatnie gorzka i cierpka szczególnie, gdy orzech jest bardzo świeży. Wtedy też bardzo łatwo ją usunąć. Jednak, gdy orzechy są dokładnie wysuszone, skórka traci swoje nieprzyjemne walory smakowe i warto wówczas jej nie zdejmować.

Przechowywanie orzechów włoskich

Wysoka zawartość tłuszczu w orzechach sprawia, że szybko jełczeją. Z tego względu najlepiej nie kupować ich w wersji łuskanej (często siarkowanej) i w takiej postaci nie przechowywać przez długi czas.