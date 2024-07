Bakłażan, gruszka miłości, oberżyna, psianka podłużna, bakman – 5 nazw, 1 warzywo, niezliczone właściwości zdrowotne. Bakłażan pomaga w odchudzaniu, działa w profilaktyce chorób układu krążenia i nowotworów, a przy tym zawiera mnóstwo witamin, które wzmacniają cały organizm. Poza tym z powodzeniem może zastąpić kawior na romantycznej kolacji...

Reklama

Wartość odżywcza bakłażanów

Bakłażany słyną z dwóch właściwości – są niskokaloryczne (ok. 24 kcal w 100 g) i wysokobłonnikowe (zawierają 3,4 g błonnika na 100 g, czyli więcej niż jabłko czy gruszka). Za jego charakterystyczny granatowy kolor odpowiadają przeciwutleniacze (antyoksydanty), które także pełnią niebagatelną rolę w organizmie – hamują procesy starzenia i zapobiegają powstawaniu komórek rakowych. Aż 90% procent bakłażana to woda. Węglowodanów jest w nim tylko 2%. Bakłażan zawiera też niewielkie ilości tłuszczów, są to jednak głównie tłuszcze zdrowe – kwasy tłuszczowe jednonienasycone i wielonienasycone, omega-3 i omega-6. Oprócz tego znajduje się w nim białko, szereg witamin (A, D, E, K, C, B1, B2, B3, B6, B12) i takie składniki odżywcze, jak np. fosfor, magnez, wapń, potas, sód i fitosterole. Nie zawiera natomiast cholesterolu – przeciwnie, zapobiega jego odkładaniu się w tętnicach.

Kto powinien jeść bakłażany?

Bakłażany są wskazane dla osób z chorobami układu krążenia – nie tylko ze względu na zdolność zapobiegania miażdżycy, ale również dlatego, że obniżają ciśnienie krwi. Poza tym są świetnym składnikiem diety odchudzającej – zawierają mało kalorii, a przy tym są sycące i bogate w witaminy. Bakłażany zalecane są też jako element profilaktyki chorób nowotworowych i uzupełnienie terapii antybiotykowej (właściwości detoksykacyjne). Poza tym nie bez przyczyny zyskały miano gruszek miłości – to afrodyzjaki, które wzmagają pożądanie i wzmacniają narządy płciowe.

Czy bakłażany mogą zaszkodzić?

Na bakłażany powinny uważać osoby z problemami trawiennymi, a także uszkodzeniami trzustki i wątroby, bo mimo niskokaloryczności są one ciężkostrawne i mogą działać wzdymająco. Przede wszystkim trzeba jednak pamiętać o tym, że bakłażany spożyte w postaci surowej mogą wywołać ostre zatrucie. To z powodu zawartej w nich solaniny, która traci swoje szkodliwe właściwości po obróbce termicznej.

Jak jeść bakłażana?

Bakłażany bardzo późno zaczęły być w Europie uznawane za jadalne. Najpierw uwagę zwrócił ich wygląd, stąd częściej służyły za ozdoby niż trafiały na kuchenne półmiski. To – wbrew obiegowej opinii – nie warzywa, lecz owoce zaliczane do jagód. Nie mają jednak tak intensywnego smaku jak leśne jagody. Sekret smacznego i zdrowego posiłku z bakłażana tkwi w sposobie przyrządzenia. Bakłażan najlepiej komponuje się z ziołami o wyrazistym aromacie (np. z czosnkiem, tymiankiem i estragonem). Jego wartości odżywcze minimalizuje smażenie (czyni go kalorycznym i ciężkostrawnym, bo owoc ten łatwo chłonie tłuszcz) i obieranie ze skórki, która zawiera najcenniejsze składniki. Niezależnie od metody przygotowania, bakłażan przed zjedzeniem trzeba posolić, aby stracił swój gorzki posmak. Pieczony lub duszony bakłażan stanowi świetny dodatek do mięs – zawarta w nim pektyna ułatwia trawienie tłustego posiłku.

Zobacz także