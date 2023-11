Wiosenne warzywa i owoce dostarczają organizmowi niezbędnych witamin i minerałów, m.in.: witamin z grupy B, C, K, potasu, magnezu, fosforu, żelaza. W jadłospisie na wiosnę nie powinno zabraknąć sałaty, rzodkiewki, kalarepy oraz jabłek, gruszek i agrestu.

Wiosenny jadłospis powinien obfitować w różnorodne warzywa i owoce, które dostarczą organizmowi brakujących witamin i minerałów. Po zakończeniu zimy i wraz z nadejściem wiosny wiele osób odczuwa silne zmęczenie i brak energii. Sposobem na zwalczenie tych nieprzyjemnych objawów jest wzbogacenie diety o wiosenne warzywa i owoce.

Wiosenne warzywa - jakie warto jeść?

Nowalijki są wczesnymi warzywami wiosennymi, które pojawiają się w sklepach i na targowych straganach wraz z zakończeniem srogiej zimy i nadejściem wiosny. Po długim okresie jesienno-zimowym organizm pozbawiony jest sił i odczuwa osłabienie. Uczucie zmęczenia i braku energii potęguje przesilenie wiosenne charakterystyczne dla początków nowej pory roku, zmiany warunków pogodowych i zwiększonego nasłonecznienia. Dieta na wiosnę powinna obfitować w witaminy i minerały, które przywrócą utracone siły witalne, poprawią nastrój i ogólne samopoczucie. Smaczną bombą witaminową, która powinna pojawić się w wiosennym jadłospisie, jest rzodkiewka, nazywana inaczej królową nowalijek. Warzywo to jest bogatym źródłem witamin z grupy B, witaminy C, K i beta karotenu oraz minerałów: potasu, fosforu, żelaza, magnezu, cynku, wapnia. Dodatkiem do sałatek, past i kanapek powinien być szczypiorek, który pobudza apetyt i usprawnia trawienie. Wśród wiosennych warzyw w jadłospisie nie powinno zabraknąć również sałaty, która cechuje się niską kalorycznością i wysoką wartością odżywczą. Jest źródłem kwasu foliowego, witamin z grupy B, witaminy C i E, a także potasu, magnezu, fosforu, żelaza i wapnia. Cennymi warzywami wiosennymi są także pomidory zawierające ważny związek o działaniu przeciwnowotworowym - likopen. Dostarczają również beta karotenu, witaminy K, PP, C oraz potasu i magnezu. Innymi warzywami zalecanymi w wiosennym jadłospisie są: botwina, kalarepa, kalafior, szparagi.

Wiosenne owoce - jakie warto jeść?

Wiosna przynosi nie tylko bogactwo warzyw, ale również owoców obfitujących w witaminy, minerały i błonnik pokarmowy usprawniający pracę jelit. Jednym z cenniejszych owoców wiosennych jest agrest, który dostarcza witamin z grupy B, witaminy C, beta karotenu, kwasu foliowego, magnezu, potasu, fosforu. Agrest wspomaga procesy trawienne, likwiduje problem zaparć, a także koi nerwy i poprawia koncentrację. W jadłospisie wiosennym powinny pojawić się również jabłka o bardzo korzystnym wpływie na organizm. Owoce te chronią przed zawałem serca, przeciwdziałają miażdżycy i wspierają pracę mózgu. W składzie jabłek występują pektyny, które sprzyjają oczyszczaniu organizmu z toksyn, a tym samym zwalczają zmęczenie i poprawiają samopoczucie. Wiosennymi owocami stanowiącymi bogactwo witamin i minerałów są także:

