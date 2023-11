Wegański jogurt można przygotować samodzielnie z mleka roślinnego, płatków owsianych lub zmielonych nasion bądź orzechów. Potrzebne są również żywe kultury bakterii, które zainicjują proces fermentacji i zmienią strukturę, właściwości i konsystencję płynu. Bakterie można kupić w sklepach ze zdrową żywnością.

Jedzenie jogurtów pozytywnie wpływa na florę bakteryjną układu pokarmowego. Jeżeli jej pH jest utrzymane na optymalnym poziomie, organizm jest lepiej chroniony przed infekcjami oraz różnego typu dolegliwościami np. niestrawnością. Roślinne jogurty to doskonałe rozwiązanie nie tylko dla wegan, ale również dla osób z nietolerancją laktozy.

Porady: proces rozwoju bakterii poprawiają suszone owoce – w szczególności rodzynki, dlatego warto dodać 2-3 sztuki do jogurtu, który ma być słodki. W przypadku jogurtów wytrawnych zamiast kupowanych w sklepie kultur bakterii można dodać 1-2 łyżeczki wody spod kiszonki, np. kapusty lub ogórków. Jednak wyrazisty smak tego składnika może całkowicie zdominować smak jogurtu. Przygotowując jogurt z płatków owsianych, nie ma konieczności dodawania bakterii. W odpowiednich warunkach owies fermentuje samoistnie po upływie 2-3 dni. Wegański jogurt domowej roboty można przygotować z mleka roślinnego i żywych kultur bakterii. Warto pamiętać, że po otwarciu opakowania z bakteriami, można je przechowywać szczelnie zamknięte w lodówce, nie dłużej niż 5-7 dni. Dokładny czas będzie podany na etykiecie.

Przepis na wegański kokosowy jogurt naturalny

Do przygotowania jogurtu według tego przepisu potrzebny będzie spirytusowy termometr kuchenny.

Składniki:

0,5 l mleka kokosowego,

pół opakowania żywych kultur bakterii,

1-2 łyżki cukru.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 10 minut plus czas fermentacji około 8-12 godzin

Sposób przygotowania:

Podgrzej mleko w rondelku do temperatury 40-42 stopni Celsjusza. Dodaj cukier i wymieszaj.

Zdejmij mleko z ognia, dodaj bakterie i ponownie wymieszaj. Przykryj rondelek i odstaw go w ciepłe miejsce na 8-12 godzin.

Według tego przepisu można zrobić jogurt z każdego mleka roślinnego. Stanowi on doskonałą bazę do owocowych jogurtów.

Przepis na wegański jogurt słonecznikowy

Składniki:

1 szklanka nasion słonecznika namoczonych w wodzie na noc,

1 opakowanie żywych kultur bakterii,

pół litra wody.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: 10 minut plus czas fermentacji około 8-12 godzin

Sposób przygotowania:

Zblenduj ziarna z wodą. Dodaj bakterie i dokładnie wymieszaj.

Przełóż do czystego słoika, zabezpiecz wierzch gazą lub ręcznikiem papierowym i recepturką. Odstaw w miejsce o temperaturze pokojowej na 8-12 godzin.

W ten sposób możesz przygotowywać jogurty z różnych nasion i orzechów, np. nerkowców, orzechów włoskich, migdałów czy pistacji.

Przepis na wegański jogurt z płatków owsianych

Składniki na około 3-4 porcje:

1 szklanka płatków owsianych górskich,

około 2 szklanek wody.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: około 10 minut plus czas fermentacji 2-3 doby

Sposób przygotowania:

Zmiel płatki na drobny pył. Możesz to zrobić w młynku do kawy. Jeżeli nie masz młynka, użyj blendera o dużej mocy.

Wsyp zmielone płatki do czystego i suchego szklanego naczynia, najlepiej słoika (o pojemności mi. 500 ml).

Zalej płatki wodą tak, by wypełniła naczynie do około 2 cm ponad poziom płatków. Wymieszaj całość dokładnie. Przykryj wieczko słoika czystą gazą lub ręcznikiem papierowym i zabezpiecz gumką recepturką. Odstaw w miejsce o temperaturze pokojowej na około 2-3 doby. Po 2 dniach sprawdź, czy mieszanka ma konsystencję jogurtu - jeśli tak, spróbuj, czy jest już gotowy.

Jogurt z płatków owsianych to zdecydowanie najtańsza wersja wegańskiego jogurtu. Jego smak jest bardzo neutralny i zbliżony do tradycyjnego jogurtu naturalnego. Można stosować go jako śmietanę, dodatek do deseru lub składnik śniadania czy przekąski.

Smacznego!