Szybki deser: gofry kokosowe z mąki kokosowej i mleka kokosowego – 2 przepisy

Gofry kokosowe to świetny pomysł na oryginalny i szybki deser. Do ich przygotowania, można wykorzystać mąkę kokosową lub mleko kokosowe, które dodaje się do ciasta razem z wiórkami. Do przygotowania gofrów potrzebna jest gofrownica i dobry mikser lub blender.