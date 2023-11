Nie tylko botwinka... Mamy dla Was przepis na wegański orzeźwiający ogórkowy chłodnik z miętą i awokado

Chłodnik w wersji wegańskiej, w którego skład wchodzą wyłącznie warzywa to doskonała propozycja na orzeźwiające letnie danie nie tylko dla wegan, ale też osób z nietolerancją laktozy. Dania na zimno tego typu są idealnym pomysłem na drugie śniadanie lub kolację. Chłodnik ogórkowy z awokado i miętą sprawdzi się również w roli dipu do dań z grilla oraz sosu na zimno do makaronu.