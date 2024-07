Węglowodany proste (cukry proste, monosacharydy) składają się z jednej cząsteczki cukru. Monosacharydami są: glukoza (przede wszystkim cukier buraczany), fruktoza (cukier zawarty w owocach), laktoza (cukier mleczny), ksyloza (cukier drzewny), a także arabinoza (występuje m.in. w drewnie roślin iglastych) i ryboza (składnik m.in. kwasów rybonukleinowych, nukleotydów, witaminy B12).

Węglowodany proste są szybko trawione przez układ pokarmowy. Zgodnie z zalecaniami WHO (World Health Organization) – Światowej Organizacji Zdrowia, dzienne zapotrzebowanie kaloryczne tylko w 10% powinno być pokrywane z węglowodanów prostych. Ich nadmiar odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej.

Węglowodany proste – źródła

Źródłem węglowodanów prostych są owoce, warzywa, produkty mleczne, cukier rafinowany, wyroby cukiernicze, np. ciastka, batony i tzw. białe węglowodany: białe pieczywo, biały ryż, biały makaron.

Węglowodany proste – podział

Węglowodany proste dzielą się na węglowodany przetworzone i węglowodany nieprzetworzone.

Źródłem węglowodanów prostych nieprzetworzonych są głównie owoce, np. jabłka, gruszki, winogrona, zaś węglowodany proste przetworzone znajdują się w wyrobach cukierniczych: ciastach, czekoladach, cukierkach, kandyzowanych owocach (smażonych z dodatkiem cukru) itp. Węglowodany proste nieprzetworzone to źródło fruktozy (cukru naturalnie zawartego w owocach) – są bardziej wartościowe niż węglowodany proste przetworzone (do produktu dodaje się cukier, jest to więc cukier sztuczny, rafinowany).

Węglowodany proste – wady i zalety

Węglowodany proste należy ograniczać w diecie, ponieważ są szybko trawione, wskutek czego uczucie sytości jest krótkotrwałe. Białe węglowodany mają znacznie mniej wartości odżywczych niż ich pełnoziarniste odpowiedniki. Węglowodany proste są dobrym rozwiązaniem jedynie dla osób, które są na diecie lekkostrawnej i mają problemy z układem pokarmowym.