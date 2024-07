Od tego, czy jest to jedyna forma zatrudnienia emeryta, zależeć będzie obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia ZUS z tytułu umowy zlecenia.

Zatrudnienie emeryta na podstawie umowy zlecenia może w określonych sytuacjach przynieść firmie oszczędności. Przyjmuje się, że emerytem jest osoba, która nabyła prawo do emerytury na podstawie polskich przepisów, jak również w sytuacji, gdy prawo do świadczenia przysługuje jej z tytułu zagranicznych ubezpieczeń społecznych.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i właśnie w Kodeksie cywilnym (a nie w Kodeksie pracy, jak w przypadku umowy o pracę) należy szukać regulacji prawnych dotyczących tej formy umowy. Na mocy umowy zlecenia osoba przyjmująca zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej (np. usługi, zlecenia) na rzecz dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy (art. 734 § 1).

Umowa zlecenie jako jedyna forma zatrudnienia emeryta

Jeśli dla emeryta umowa zlecenie jest jedyną formą zatrudnienia, wówczas podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu, jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od umowy zlecenia emeryta trzeba wówczas opłacać większość składek na ZUS. Emeryt ma w tej sytuacji tylko prawo do dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Czy zleceniodawca będzie zobowiązany opłacać również składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zależeć będzie od wieku emeryta, gdyż od określonego wieku obowiązuje powszechne zwolnienie ze składek na owe fundusze. Dla kobiet wiek ten wynosi 55 lat, dla mężczyzn natomiast 60 lat.

Emeryt zatrudniony jednocześnie na mocy umowy o pracę

Zawsze, gdy zleceniobiorca (także emeryt) zawiera umowę zlecenie z własnym pracodawcą lub wykonuje określone w umowie czynności prawne na jego rzecz, przez zleceniodawcę-pracodawcę, przychód ze zlecenia traktowany jest tak samo jak przychód z etatu.

W tej sytuacji wynagrodzenie uzyskane z tytułu umowy zlecenia traktowane jest jako przychód uzyskany ze stosunku pracy (czyli z tytułu umowy o pracę), więc od tego przychodu będą naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To znaczy, że za emeryta na zleceniu trzeba opłacać pełne składki na ZUS.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku emeryta-zleceniobiorcy, który zatrudniony jest jednocześnie na mocy umowy o pracę u innego płatnika składek. Wówczas z tytułu umowy zlecenia zleceniodawca zobowiązany jest jedynie do odprowadzenia obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne (NFZ), natomiast ubezpieczenia społeczne (ZUS) są dobrowolne.

Zgodnie z artykułem 746 Kodeksu cywilnego obie strony mogą w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę zlecenie i nie mogą zrzec się prawa do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 § 1-3).