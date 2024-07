Pierwsze tygodnie związku to czas, kiedy rozmowy na poważne tematy nie zawsze przychodzą z łatwością. Dobrym sposobem na przełamanie skrępowania jest wcześniejsze przygotowanie pytań, które chcesz zadać chłopakowi. Możesz go też uprzedzić, że chcesz porozmawiać o czymś dla ciebie ważnym i umówić się na spotkanie specjalnie w tym celu.

Reklama

Jeśli chcesz stworzyć udany związek, nie bój się pytać i rozmawiać na wszystkie tematy. Szczera rozmowa to podstawa udanej relacji.

Jesteśmy razem czy nie: jakie pytania zadać chłopakowi, żeby się dowiedzieć

Kiedy spotykacie się już od jakiegoś czasu, a facet nie mówi wprost, że jesteś jego dziewczyną, to prawdopodobnie odczuwasz lekki niepokój. Możesz czuć, że on nie traktuje tej relacji poważnie. Nie panikuj – facet, który unika jasnych deklaracji, a znajomym przedstawia cię jako koleżankę, wcale nie musi mieć złych intencji. Może po prostu nie jest pewny twojego zaangażowania lub boi się zrobić kolejny krok. Możliwe też, że dla niego jest oczywiste, że jesteście parą – w końcu się spotykacie, przytulacie, całujecie. Niektórzy faceci nie potrzebują nazywać tego, co jest pomiędzy wami. Jeśli jednak ty nie czujesz się komfortowo, powinnaś z nim porozmawiać i zbadać sytuację. Postaraj się być bezpośrednia i pewna siebie. Możesz zadać pytania w stylu:

czy kiedyś zostanę twoją oficjalną dziewczyną?

czy jesteś gotowy na związek ze mną?

dokąd zmierza nasza znajomość?

czy uważasz, że to, co nas łączy to już stały związek?

Nie czekaj aż chłopak sam wyjdzie z inicjatywą, nie bój się, że go przestraszysz. Jeśli spotykacie się już od kilku tygodni, pytania tego typu nie powinny być dla niego zaskoczeniem.

Zobacz także

Kocha czy nie kocha, czyli najbardziej nierozsądne pytanie do chłopaka

Pod żadnym pozorem nie pytaj chłopaka, czy cię kocha. Jeśli ty jesteś gotowa na wyznanie miłości to po prostu to zrób, ale nie wymuszaj tego na drugiej stronie. Na pewno zależy ci, żeby jego słowa były szczere, więc nie stawiaj go pod ścianą. Nie naciskaj i mów, że czekasz na odpowiedź. Nie obrażaj się, jeśli od razu nie powie, że odwzajemnia twoje uczucie. Kiedy poczuje, że jest gotowy, na pewno cię o tym poinformuje.

Trudne rozmowy z chłopakiem – jak rozmawiać o sprawach intymnych?

Rozmowy dotyczące spraw intymnych mogą być dla wielu kobiet krępujące. Dziewczyny mają często opory przed tym, żeby zapytać faceta o doświadczenia seksualne czy liczbę dotychczasowych partnerek. Jest to szczególnie trudne dla młodych osób, które jeszcze nie współżyły. Jeśli chcesz porozmawiać na ten temat ze swoim chłopakiem, poczekaj na odpowiedni moment, na przykład podczas miłego wieczoru we dwoje. Atmosfera powinna być przyjazna, tak abyście oboje czuli się komfortowo. Nie prowadź rozmów intymnych poprzez wiadomości SMS czy komunikator internetowy. Jeśli się wstydzisz, możesz uprzedzić faceta i napisać mu, że chcesz z nim przeprowadzić intymną rozmowę w cztery oczy. Będzie ci łatwiej zadać właściwe pytania, kiedy się już spotkacie.