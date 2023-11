Treningi indywidualne i grupowe różnych dyscyplin są powszechnie znanymi formami aktywności fizycznej. Kluby sportowe i trenerzy coraz częściej oferują treningi rodzinne, które mają na celu nie tylko naukę konkretnej dyscypliny, ale również miłe spędzenie czasu rodziców z dziećmi. Podpowiadamy, jakie ciekawe formy aktywności fizycznej można praktykować całymi rodzinami oraz jakie wiążą się z tym koszty.

Trenerzy różnych dyscyplin w przypadku kilkuosobowych zajęć dużą uwagę skupiają na dobraniu osób pod względem poziomu i wieku. W przypadku treningów rodzinnych ta zasada nie obowiązuje, ponieważ na pierwszym miejscu stawia się dobrą zabawę.

Treningi rodzinne: jaką dyscyplinę wybrać?

Powodów dla których rodzicom zależy na odbywaniu treningów ze swoimi pociechami jest wiele. W przypadku niektórych dzieci ma to stanowić bodziec mobilizacyjny. Często jest również tak, że najmłodsi mają trudności z przekonaniem się do udziału w zajęciach z obcą osobą, jaką niewątpliwie jest trener lub mają problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami. Najczęściej jednak decyzja jest podyktowana chęcią miłego i aktywnego spędzenia czasu w rodzinnym gronie.

Z uwagi na to, że zainteresowanie wspólnymi zajęciami rodziców z dziećmi jest coraz większe, wachlarz możliwości treningowych jest szeroki. Treningi rodzinne są oferowane przez kluby sportowe m.in. w takich dyscyplinach, jak:

tenis ziemny,

judo,

karate,

kolarstwo,

badminton,

tajski boks (muay thai).

Poza wymienionymi dyscyplinami kluby sportowe organizują również treningi ogólnorozwojowe, które polegają na grach i zabawach rozwijających ogólną sprawność dorosłych i dzieci.

Jak wyglądają i ile kosztują treningi rodzinne?

Zajęcia rodziców z dziećmi mają charakter treningów grupowych. W zależności od dyscypliny grupę może stanowić jedna rodzina (np. syn z ojcem) lub kilka rodzin. Z pierwszym przypadkiem najczęściej można spotkać się w tenisie ziemnym i badmintonie. Większe grupy są natomiast tworzone w przypadku treningów sztuk walki. Dobrze zaplanowane treningi rodzinne zakładają ćwiczenia dostosowane do możliwości dzieci i dorosłych. Nie oznacza to jednak, że wszyscy muszą wykonywać te same czynności. Wręcz przeciwnie, zazwyczaj dorośli mają do wykonania inne (trudniejsze i bardziej wymagające) ćwiczenia aniżeli ich pociechy.

Jeśli chodzi o ceny treningów rodzinnych, to wszystko zależy od dyscypliny i wielkości miasta. W przypadku metropolii ceny będą wyższe w porównaniu do małych miejscowości. Zajęcia w małych, 2-4-osobowych grupach zaczynają się od około 100 zł za godzinę. W większych cena uzależniona jest od liczby uczestników, ale trzeba być gotowym na wydatek minimum 30 zł za osobę.